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4.7 milyon emekliye 5.000 TL ikramiye! İlaç gibi gelecek ödeme az evvel belli oldu

Türkiye'nin gündeminde yer alan emekli ikramiyeleri milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli, beklenen 5 bin lira tutarındaki ikramiyenin ne zaman ve nasıl ödeneceğini merak ediyor. Yasanın çıkmasıyla bu ödemeden yararlanamayan çalışan emeklilere de 5'er bin lira yatırılacak. Peki, bu süreç nasıl işleyecek ve emekliler ne zaman bu ödemeleri alacak? İşte tüm detaylar!

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 13:32 Güncelleme 15 Aralık 2023, 13:32
4.7 milyon emekliye 5.000 TL ikramiye! İlaç gibi gelecek ödeme az evvel belli oldu

2024 yılına günler kala emekliler için ikramiye ve zam çalışmaları sürüyor. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından, çalışan emekliler de bu 5 bin lira tutarındaki ikramiyeden faydalanacak. Gözler bu konuda Meclis'teki gelişmelere çevrildi. Yasanın çıkmaıyla birlikte milyonlarca kişi ödemesini alacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yaklaşık 12 milyon kişiye Kasım ayında verilen tek seferlik ikramiye şimdi de diğer emeklilere ödenmesi planlanıyor.

Bu düzenleme geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ VE İKRAMİYE TAKVİMİ

TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu 14 gün sürecek. Bu süreçte, Genel Kurul her gün toplanacak ve çalışmalarını sürdürecektir. Bütçe görüşmelerinin 24 Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.

İKRAMİYENİN TBMM GENEL KURULU'NDA ELE ALINMASI

Düzenleme, 25 Aralık itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak ve kabul edilerek yasalaşacak. Bu sürecin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürecin tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak ödeme takvimini açıklayacak. İkramiye ödemesinin Aralık sonunda veya Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel görünüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çalışmayan emeklilerimizle ilgili Meclisimiz bir düzenleme yapmıştı. Çalışanlara ilişkin düzenleme de Meclisimizin gündemindedir. En yakın zamanda çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

En güçlü ihtimalle ikramiye Ocak ayının ilk yarısında ödenecek. Ancak en geç, Ocak ayında zamlı maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Bu ödeme, tek seferlik bir ödeme olarak planlandı.

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