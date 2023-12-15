4.7 milyon emekliye 5.000 TL ikramiye! İlaç gibi gelecek ödeme az evvel belli oldu

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ VE İKRAMİYE TAKVİMİ TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu 14 gün sürecek. Bu süreçte, Genel Kurul her gün toplanacak ve çalışmalarını sürdürecektir. Bütçe görüşmelerinin 24 Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.

İKRAMİYENİN TBMM GENEL KURULU'NDA ELE ALINMASI Düzenleme, 25 Aralık itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak ve kabul edilerek yasalaşacak. Bu sürecin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ÖDEME TAKVİMİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürecin tamamlanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak ödeme takvimini açıklayacak. İkramiye ödemesinin Aralık sonunda veya Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel görünüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Çalışmayan emeklilerimizle ilgili Meclisimiz bir düzenleme yapmıştı. Çalışanlara ilişkin düzenleme de Meclisimizin gündemindedir. En yakın zamanda çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

NE ZAMAN ÖDENECEK? En güçlü ihtimalle ikramiye Ocak ayının ilk yarısında ödenecek. Ancak en geç, Ocak ayında zamlı maaşlarla birlikte yatırılması bekleniyor. Bu ödeme, tek seferlik bir ödeme olarak planlandı.