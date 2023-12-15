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Son dakika: Merkez Bankası'ndan faiz, dolar ve enflasyon için yeni tahmin

Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Son ankette yıl sonu için yüzde 67,23 olan enflasyon beklentisi 67,23'e gerilerken, bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. Faiz beklentisi ise yüzde 33,68'ten yüzde 37,80'e yükseldi.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:05 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:33
Son dakika: Merkez Bankası’ndan faiz, dolar ve enflasyon için yeni tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 65,39 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 42,50
Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.

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