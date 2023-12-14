Milyonlara kazanç takvimi! Hangi tarihlere dikkat edilmeli? Hangi ödemeler zamlanacak?





■ MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hem memurların hem emeklilerin zam oranları enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'ta belli olacak. 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 artışına eklenecek farkı ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirmenin de aynı tarihte duyurulması, hızla yasalaştırılarak maaş ödeme günlerine yetiştirilmesi bekleniyor.





■ ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. Enflasyon verileri bekleneceği için Ocak'taki ödemeler zamsız yapılacak. Zam farkı ay içinde yatırılacak. Memurlar 15 Ocak'ta 14 günlük zam farkıyla birlikte yeni maaşlarını alırken; SSK emeklileri 17-26, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak'ta zamlı paralarını hesaplarında görecek.





■ SOSYAL YARDIMLAR NE ZAMAN ARTACAK?

65 yaş aylığından evde bakım parasına, engelli aylığına kadar pek çok sosyal yardım ödemesi Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Bu yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı da yeni asgari ücretle artacak. Desteklerin pek çoğunda Ocak'ta zamlı ödeme yatırılacak.





■ BORÇLANMA, İHYA NE ZAMAN ARTACAK?

Borçlanma ve ihyada en düşük ve en yüksek tutarlar yeni asgari ücretle artacak. Burada başvuru tarihi önemli. Bu yıl sonuna kadar başvuru yapanlar mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarı ödeyecek. Bu kişilerin mevcut tutardan ödeme yapabilmesi için yıl sonuna kadar başvuru yapması, SGK'nın tebligat tarihinden itibaren hizmet borçlanmalarında 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyada 3 ay içinde ödemeyi gerçekleştirmesi yeterli olacak.