Milyonlara kazanç takvimi! Hangi tarihlere dikkat edilmeli? Hangi ödemeler zamlanacak?

Yeni yıl yeni kazançlarla başlayacak. Çalışan emekliler 5'er bin lira ikramiye alırken; asgari ücretlilerin, memurların, emeklilerin maaşları artacak. Asgari ücretteki artış diğer özel sektör çalışanlarına, işsizlere, annelere yapılan ödemelere de yansırken, pek çok sosyal destek ödemesi memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Peki yeni kazançlar ne zaman ceplere yansıyacak? İşte detayları...
■ YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN CEPLERE GİRECEK?
İlk belirlenecek zam oranı asgari ücret için olacak. Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekiyor. Yeni ücret 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek. Maaşını çalışarak alan asgari ücretliler 1 Şubat'ta zammı hesabında görecek.
5 BİN LİRA İKRAMİYE NE AŞAMADA?
Çalışan emeklilere yapılacak bu ödemeye ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelere Meclis'teki bütçe maratonu 24 Aralık'ta tamamlandıktan sonra devam edilmesi bekleniyor. 2023'ün son haftasında Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenen teklif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma Bakanlığı da bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte ödeme takvimini duyuracak. Ödeme yıl sonunda yapılabileceği gibi, büyük bir ihtimalle Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.