Çalışan emekliye 5.000 TL ödeme tarihi son durum! 14,15,16, 17 Aralık 2023 5 bin TL ikramiye ne zaman yatar?

Çalışan emekliye 5 bin TL ödeme için araştırmalar hızlandı. İkramiyelerin yatacağı tarih büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Çalışan emekliye 5 bin TL ödeme için araştırmalar hızlandı. İkramiyelerin yatacağı tarih büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...
ARALIK AYI BİTMEDEN HESABA YATACAK!
4.7 milyon emeklinin faydalanacağı 5000 TL ödemeleri, Aralık ayı bitmeden tamamlanması bekleniyor.
YILBAŞINA KADAR SÜREBİLİR!
Ekonomist Muhammet Bayram, emekli ikramiyesi ödeme günleri ile ilgili şunları söyledi; "Genel Kurul'dan önce çalışan emeklilere ikramiye komisyondan geçti. Bütçe kanunu aralıksız bir şekilde tamamlanıyor. Yani başlandığı gibi biter. Bütçe görüşmeleri 2 hafta sürecek. Araya herhangi bir kanun teklifi alınmaz ancak komisyondan geçen, kanunlaşma aşamasında olan bir torba yasanın da bütçe kanunu ile beraber yasalaşması mümkün. Bütçe kanunundan sonra bir ara verilmesi beklenir. Bu yıl başına kadar sürebilir."
"Burada çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesi bütçe kanununun geçmesi ile birlikte yasalaşabilir. Bütçe kanunu ile beraber geçerse aralık ayı bitmeden ikramiyeler ödenecektir. Aralık ayında bütçe ile birlikte geçmezse ödemeler ocak ayı içerisinde olacaktır. Ocak ayı maaşları ile birlikte bu ödenebilir. Aralık ayına yetişmezse eğer ikramiyeler ocak ayı maaş takvimine yetişmiş olur."
Çalışmayan emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri toplam 4 gün içerisinde tamamlamıştı.