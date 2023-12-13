Çalışan emekliye 5.000 TL ödeme tarihi son durum! 14,15,16, 17 Aralık 2023 5 bin TL ikramiye ne zaman yatar?

Çalışan emekliye 5 bin TL ödeme için araştırmalar hızlandı. İkramiyelerin yatacağı tarih büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

YILBAŞINA KADAR SÜREBİLİR!

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli ikramiyesi ödeme günleri ile ilgili şunları söyledi; "Genel Kurul'dan önce çalışan emeklilere ikramiye komisyondan geçti. Bütçe kanunu aralıksız bir şekilde tamamlanıyor. Yani başlandığı gibi biter. Bütçe görüşmeleri 2 hafta sürecek. Araya herhangi bir kanun teklifi alınmaz ancak komisyondan geçen, kanunlaşma aşamasında olan bir torba yasanın da bütçe kanunu ile beraber yasalaşması mümkün. Bütçe kanunundan sonra bir ara verilmesi beklenir. Bu yıl başına kadar sürebilir."