İŞKUR, işverenlerin en çok personel talep ettiği meslekleri açıkladı! İşte 10 meslek...

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kasım'da 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR'un, 1 Ocak'tan Kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.
11 ayda en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu. İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler; özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı. En fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.
YILDA 3 KEZ TEMETTÜ DAĞITACAK
Avrupakent GYO'nun halka arzında talep toplama başladı. Halka arz AVPGY kodu ile 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek. Avrupakent GYO'nun hisse fiyatı ise 55,08 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 78.5'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1.5'i ise grup çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5.5 milyar TL olması bekleniyor. Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Dağıtılabilir kârımızın yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Senede üç kez temettü dağıtacağız" bilgisini verdi.
GÜNDE 30 BIN VARİL PETROL ÇIKARTIYORUZ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu. Bayraktar "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Bayraktar şöyle devam etti: Yeşil hidrojen üretiminde ülkemizin önemli bir rol oynayacağınızı düşünüyoruz. Ülkemiz Doğu- Batı enerji blokunun tam ortasında bulunmaktadır. Enerji diplomasisini daha aktif şekilde devam ettireceğiz. Iğdır- Nahçivan boru hattının yapımına devam ediyoruz. Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasından üretilen doğal gaz ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 2023 Nisan ayı faturalarının tümünün ücretsiz karşılandı. Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpü bedelsiz olarak verilecek gaz ile vatandaşlara toplam 87 milyar TL'lik gaz bedelsiz sunulmuş olacak.