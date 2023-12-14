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İŞKUR, işverenlerin en çok personel talep ettiği meslekleri açıkladı! İşte 10 meslek...

11 ayda 1 milyon 98 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, işverenlerin en çok personel talep ettiği meslekleri açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Aralık tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
İŞKUR, işverenlerin en çok personel talep ettiği meslekleri açıkladı! İşte 10 meslek...

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kasım'da 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR'un, 1 Ocak'tan Kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

11 ayda en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu. İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler; özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı. En fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.


YILDA 3 KEZ TEMETTÜ DAĞITACAK
Avrupakent GYO'nun halka arzında talep toplama başladı. Halka arz AVPGY kodu ile 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek. Avrupakent GYO'nun hisse fiyatı ise 55,08 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 78.5'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 1.5'i ise grup çalışanlarına ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5.5 milyar TL olması bekleniyor. Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Dağıtılabilir kârımızın yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Senede üç kez temettü dağıtacağız" bilgisini verdi.




GÜNDE 30 BIN VARİL PETROL ÇIKARTIYORUZ
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu. Bayraktar "Şehit Astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiğimiz iki sahada şu an itibariyla günlük yaklaşık 30 bin varil ham petrol üretim seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Bayraktar şöyle devam etti: Yeşil hidrojen üretiminde ülkemizin önemli bir rol oynayacağınızı düşünüyoruz. Ülkemiz Doğu- Batı enerji blokunun tam ortasında bulunmaktadır. Enerji diplomasisini daha aktif şekilde devam ettireceğiz. Iğdır- Nahçivan boru hattının yapımına devam ediyoruz. Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasından üretilen doğal gaz ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 2023 Nisan ayı faturalarının tümünün ücretsiz karşılandı. Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpü bedelsiz olarak verilecek gaz ile vatandaşlara toplam 87 milyar TL'lik gaz bedelsiz sunulmuş olacak.


2 ŞİRKET İNGİLTERE'DE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Canik'in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden AEI Systems ile UNIROBOTICS'in Nurol Makina ortaklığında geliştirdiği proje kapsamında önemli bir aşama kaydedildi. AEI Systems tarafından üretilen dünyanın en düşük geri tepmeye sahip 30x113mm topu VENOM LR ve UNIROBOTICS'in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kuleleri ile donatılan Nurol Makina'nın EJDER YALÇIN 4X4 aracı, İngiltere'de test atışları gerçekleştirdi. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "İki şirketin farklı yeteneklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni nesil hafif zırhlı araç Ejder Yalçın 4X4'ün başarı yolculuğunun, VENOM LR ve TRAKON ile birlikte katlanarak süreceğine inanıyorum" dedi.



MOTOSIKLET İÇİN İKİNCİ EL KARARI
Ticaret Bakanlığı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin de pazarlaması ve satışına kısıtlama getirdi. 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı ticari satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışları da dahil edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Otomobil konusunda sağlanan fiyat istikrarının motosikletler konusunda da sağlanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek" denildi.



TEKNOFEST'İN YENİ DURAĞI ADANA
Bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de milyonlarca vatandaşı bir araya getiren TEKNOFEST'in önümüzdeki sene Adana'da gerçekleştirileceği açıklandı. Konuya ilişkin TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023'ün en popüler aramalarından biri 'TEKNOFEST nerede?' sorusu oldu. Peki 'TEKNOFEST 2024' nerede?" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşımı alıntılayarak merakla beklenen sorunun yanıtını veren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Uzaklarda arama, TEKNOFEST 2024 Adana'da" yorumunu yaptı. Bayraktar ayrıca, detaylı bilgi için herkesi TEKNOFEST'e ait sosyal medya hesaplarını takip etmeye çağırdı. Cumhuriyet'in 100'üncü yaşında ilk olarak İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST, 2.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Dev organizasyonun ikinci durağı olan Ankara'da 943 bin, son durağı olan İzmir'de ise 1.1 milyon vatandaş TEKNOFEST'e akın etmişti.



DOLARDA FED DÜŞÜŞÜ
ABD Merkez Bankası Fed'in faizi yüzde 5.50 oranında sabit tutmasının ardından ve faiz indirimlerine 2024 yılında başlayacağı beklentisiyle dolar güç kaybetmeye başladı. Dolar böylece diğer para birimleri karşısında geriledi. Euro/dolar paritesi 1.0871 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, Japon Yeni karşısında 143.69'a kadar düştü. Dolar/TL ise 29.0714 liradan 28.9161 liraya kadar düşüş gösterdi


70 BİN TL MAAŞLA USTA ARANIYOR
Malatya'da firmalar 60-70 bin lira maaşla çalıştırılacak sıva, kaynak ve boya ustası bulmakta güçlük çekiyor. Depremlerinin ardından inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısının arttığını kaydeden İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Bülbüloğlu, böyle devam ederse yeni yılda 100 bin lira maaşla usta bulamayacaklarını söyledi.

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