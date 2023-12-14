İŞKUR, işverenlerin en çok personel talep ettiği meslekleri açıkladı! İşte 10 meslek...

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kasım'da 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR'un, 1 Ocak'tan Kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

11 ayda en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek de belli oldu. İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler; özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson, konfeksiyon işçisi, reyon görevlisi, makineci (dikiş), elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler, market elemanı ve gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı. En fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.