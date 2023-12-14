’1’stanbul! 2023’ün favori destinasyonları uçak bileti, araç kiralama ve otelde İstanbul, otobüs biletinde Ankara oldu

2023'ün sonuna yaklaşılırken, yılın seyahat verileri belli oldu. Enuygun.com'un verilerine göre; bu yıl en çok İstanbul uçak biletleri satıldı, en çok İstanbul'da araç kiralandı ve yine en çok İstanbul'da otel rezervasyonu yapıldı. Bu yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonu ise Ankara oldu. İşte 2023 yılında Türkiye'de seyahatin 'en'leri:



✖ Yıl boyunca satışı yapılan uçak biletlerinin yüzde 29'u İstanbul'a satıldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti.

✖ En çok yurt dışı uçak bileti alınan rotalarsa sırasıyla Lefkoşa, Bakü ve Belgrad oldu.