’1’stanbul! 2023’ün favori destinasyonları uçak bileti, araç kiralama ve otelde İstanbul, otobüs biletinde Ankara oldu

2023'ün sonuna yaklaşılırken, yılın seyahat verileri belli oldu. Enuygun.com'un verilerine göre; bu yıl en çok İstanbul uçak biletleri satıldı, en çok İstanbul'da araç kiralandı ve yine en çok İstanbul'da otel rezervasyonu yapıldı. Bu yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonu ise Ankara oldu. İşte 2023 yılında Türkiye'de seyahatin 'en'leri:
✖ Yıl boyunca satışı yapılan uçak biletlerinin yüzde 29'u İstanbul'a satıldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti.
✖ En çok yurt dışı uçak bileti alınan rotalarsa sırasıyla Lefkoşa, Bakü ve Belgrad oldu.
✖ Yılın en ucuz uçak bileti tek kişilik İzmir-Adana rotası için 145 TL'ye alındı. En pahalı uçak biletiyse 110 bin liraya İstanbulŞangay rotası için satıldı.
✖ En pahalı otel rezervasyonu 4 kişilik ve 15 günlük bir Bodrum tatili için 768 bin TL'ye yapılırken, en uygun fiyatlı rezervasyonsa tek kişilik ve tek gecelik bir İstanbul seyahati için 100 TL'ye gerçekleştirildi.
✖ Yılın en uzun otel rezervasyonu Dubai'de 30 günlük bir seyahat için, en kalabalık rezervasyon ise 9 kişilik oldu.
✖ En uzun kiralanan araç 154 günlüğüne kiralandı.