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15.2 milyon emekliye 13-31 Aralık'ta en az 12.000 TL ek ödeme yapılacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dahil...

Yılbaşı yaklaşırken, bankaların emekli promosyonları tekrar gündeme gelmeye başladı. Yapılan son zamlarla en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkmışken, yeni yılla birlikte bu rakamın 10.000 TL'yi aşabileceği konuşuluyor. Emekli maaşlarına da yılbaşında yaklaşık yüzde 50 oranında zam beklenirken, bankalar da emeklileri kendi müşterisi yapmak için promosyon miktarlarını artırıyor.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 07:03 Güncelleme 14 Aralık 2023, 07:29
15.2 milyon emekliye 13-31 Aralık’ta en az 12.000 TL ek ödeme yapılacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dahil...

EYT'nin çıkması ile birlikte 2 milyondan fazla çalışan emekli olmuş ve bu durum bankaların rekabetini kızıştırmıştı. Emeklileri kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon ödemelerini devreye soktu. Yıl sonuna yaklaşırken ve emekli maaşlarına zam yapılacakken, bankaların emekli promosyonları da tekrar gündemde.

Denizbank Emekli Promosyonu: Deniz Bank, emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Bu avantajlı teklif, emeklilere finansal anlamda önemli bir katkı sağlıyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu: Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye kadar promosyon fırsatları sunuyor. "Şimdiki Emekliler Bir Başka!" sloganıyla duyurulan kampanya, emeklilere çeşitli ödüller ve avantajlar sunuyor.

İş Bankası Emekli Promosyonu: İş Bankası, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere özel olarak 7.500 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. Bu avantaj, emeklilerin finansal planlarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyor.

ING Emekli Promosyonu: ING, maaşını bu bankaya taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye kadar promosyon fırsatları sunuyor. Bu avantajlar, emeklilere ek gelir sağlamak adına cazip bir seçenek sunuyor.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu: Garanti BBVA, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon ve ek olarak 1.000 TL bonus imkanı sunuyor. Mobil uygulama üzerinden maaş taşıma fırsatı da müşterilere sunuluyor.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu: QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan EYT'lilere (Erken Yaşta Emekli Olanlara) 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuyor. Bu avantaj, erken emeklilik hakkı kazananlara destek olmayı amaçlıyor.

Akbank Emekli Promosyonu: Akbank, maaşını bankalarına taşıyan emeklilere toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ve chip-para içeren promosyon imkanları sunuyor. Bu özel avantajlar, emeklilere finansal esneklik sağlıyor.

Devlet Bankaları Emekli Promosyonu: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, devlet bankaları olarak belirlenen kategorilere göre emeklilere 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen miktarlarda promosyon sunuyor.

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