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14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlayan önemli bir sosyal yardım programıdır. Aralık ayı evde bakım maaşı ödeme takvimi yaklaştıkça, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 06:19 Güncelleme 14 Aralık 2023, 07:29
14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! Aralık ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı, bakıma ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine yönelik olarak sunulan bir sosyal yardım programıdır. Bu destek, engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde yardım alabilmeleri ve ailelerine ekonomik bir destek sağlayabilmeleri amacıyla yürütülmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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