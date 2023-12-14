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Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur maaş farkı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önümüzdeki günlerde yılın son enflasyon rakamlarını açıklayarak hem memurun hem de emeklinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, gözler emekli ve memur zamlarına çevrilecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur maaş farkı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 07:36 Güncelleme 14 Aralık 2023, 07:37
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur maaş farkı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak Aralık 2023 enflasyon rakamları, genellikle ayın ilk günlerinde duyurulmaktadır. Bu bağlamda, enflasyon oranlarının 3 Ocak 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyonu için gözler önümüzdeki günlerde TÜİK'te olacak. Yılın ilk 11 ayında görülen enflasyonun duyurulmasının ardından memur ve emekli zam oranı ile birlikte birçok kalem netleşmişti. Peki, aralıkta görülen enflasyon ne kadar olacak?

ARALIK 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor.

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları da ocak ayının başında açıklanacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyonunun 2 ya da 3 Ocak 2024 tarihlerinde duyurulması bekleniyor. 1 Ocak 2024 resmi tatil olduğu için karar 2 ya da 3 Ocak 2024 tarihine kalacak.

Emekli ve memura yapılacak 6 aylık enflasyon zam oranı da aynı gün belli olacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

TÜFE aylık yüzde 3.28 artarken yıllık ise 61.98 oranında arttı. Üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 42.25 aylık 2.81 oldu.

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