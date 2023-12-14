Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Emekli, memur maaş farkı ne kadar olacak?

Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları da ocak ayının başında açıklanacak. TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyonunun 2 ya da 3 Ocak 2024 tarihlerinde duyurulması bekleniyor. 1 Ocak 2024 resmi tatil olduğu için karar 2 ya da 3 Ocak 2024 tarihine kalacak.

Emekli ve memura yapılacak 6 aylık enflasyon zam oranı da aynı gün belli olacak.