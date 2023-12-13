Piyasalarda dikkatler Fed’in bu yılki son toplantısında! 2023 Aralık Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika haberleri…Yılın son Fed faiz kararının açılanmasına saatler kaldı. Piyasaların merakla takip ettiği toplantı sonrası yapılacak olan açıklamalar, gelecek dönemin para politikasına ilişkin yol haritasını belirginleştirecek.
ABD'de geçen hafta açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ederken tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.
ABD'de tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştü.
Güçlü istihdam verileri Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflatırken, enflasyon verileri de Fed'in kısa vadede faiz oranlarını yüksek tutma niyetini destekler nitelikte geldi.
ENFLASYON VERİLERİ HALA FED'İN YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNDE
ABD'de dün açıklanan TÜFE verileri, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak piyasanın öngördüğü gibi Fed'in 2024 başlarında faiz indirimine gitmesi için yeterli olmayabileceğini gösterdi.
Buna göre, ABD'de TÜFE kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Söz konusu dönemde yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen çekirdek enflasyon, ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 olmuştu.