Türkiye revaçta! Turizmde ‘sağlık’lı büyüme | Türkiye’nin küresel sağlık turizminden aldığı pay artıyor

Türkiye hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli sayesinde dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükseliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye yaklaşık 1 milyon 260 bin ziyaret ve 2 milyar 120 milyon dolar gelir ile sağlık turizmi için önemli konuma geldi. 2023'ün ilk 2 çeyreğinde toplam 746 bin 290 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret etti.
Buradan elde edilen gelir 1 milyar 33 milyon 942 bin dolar oldu. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla, kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz oldu.
Bakanlık; sağlık tesislerindeki hekimlik kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının yanı sıra coğrafi yapısı, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, dünyada ilk sıralarda yer alan termal yeraltı kaynakları, dünyada hızla artan yaşlı nüfusa nazaran genç ve dinamik nüfusu ve tüm bunlara ek olarak geleneksel Türk konukseverliği ile dünyada parlayan yıldız konumunda olan Türkiye'nin, sağlık turizminde de en çok tercih edilen ülkelerden olması konusunda çalışmalarına devam ediyor. (Burcu ŞEN)