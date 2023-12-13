SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 14-15 Aralık'ta paralar IBAN'a yatacak! Kişi başı 10.650 TL ödenecek

Milyonlarca kişi beklenen zamlı emekli maaşlarını merakla beklerken bir yandan da bankaların sunduğu promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankalar, müşteri çekme ve tercih edilme yarışında kreatif ve çekici reklam kampanyalarıyla öne çıkmaya çalışıyor. Her bir banka milyonlara özel hazırladığı kampanyalarla emeklilere çekici teklifler sunarak ön plana çıkmayı hedefliyor. Ancak bu rekabet ortamında bazı bankalar promosyon kazanmak için ek koşullar belirlerken diğerleri ise daha fazla avantaj sağlayarak emeklilere çekici fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:10
SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 14-15 Aralık’ta paralar IBAN’a yatacak! Kişi başı 10.650 TL ödenecek

Türkiye'deki milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini merakla takip ediyor. Her banka, emekli maaşları için müşteri çekmek ve tercih edilmek adına özel kampanyalar hazırlıyor. Bazı bankalar ek koşullar sunarken, diğerleri ise daha fazla avantaj ile emeklilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

BANKALARIN SUNDUĞU PROMOSYONLAR VE AVANTAJLAR

Akbank: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 10.000 TL'ye kadar promosyonlar sunuyor. Axess veya Wings kart kullanıcıları için ek chip-para ödül fırsatları mevcut.

İş Bankası: SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon teklif ediyor. Ayrıca Maximum Kart kullanıcıları için aidatsız kullanım imkanı sağlıyor.

Yapı Kredi ve Garanti BBVA: Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, Garanti BBVA emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye kadar nakit promosyonlar ve ek bonuslar sunuyor.

TEB ve Şekerbank: TEB, emeklilere 3.000 - 5.000 TL arası promosyon ödemeleri yaparken, Şekerbank hem 3.000 - 5.000 TL arası promosyonlar hem de eve teslim maaş ve şubede işlem önceliği gibi hizmetler sunuyor.

ING ve Denizbank: ING, 5.100 - 8.500 TL arası promosyonlar ve ek avantajlar sunuyor. Denizbank ise 3.000 - 5.000 TL arası promosyonlar ve kredi kartı kullanımlarında indirim avantajları sağlıyor.

QNB Finansbank: Emeklilere 4.800 - 8.000 TL arası promosyonlar sunuyor ve kredi kartı kullanımlarında çeşitli indirimler sağlıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB vatandaşa çile yandaşa ihale veriyor! İBB’deki 4 milyar TL’lik vurgun Sayıştay raporuna girdi!
Serbest vuruş! Türkiye,böyle utanç yaşamadı! Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! Koca tutuklandı
Vakıf Katılım
SON DAKİKA