SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 14-15 Aralık’ta paralar IBAN’a yatacak! Kişi başı 10.650 TL ödenecek

Türkiye'deki milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini merakla takip ediyor. Her banka, emekli maaşları için müşteri çekmek ve tercih edilmek adına özel kampanyalar hazırlıyor. Bazı bankalar ek koşullar sunarken, diğerleri ise daha fazla avantaj ile emeklilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.
BANKALARIN SUNDUĞU PROMOSYONLAR VE AVANTAJLAR
Akbank: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 10.000 TL'ye kadar promosyonlar sunuyor. Axess veya Wings kart kullanıcıları için ek chip-para ödül fırsatları mevcut.
İş Bankası: SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon teklif ediyor. Ayrıca Maximum Kart kullanıcıları için aidatsız kullanım imkanı sağlıyor.
Yapı Kredi ve Garanti BBVA: Yapı Kredi, emeklilere 9.000 TL'ye kadar promosyon sunarken, Garanti BBVA emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye kadar nakit promosyonlar ve ek bonuslar sunuyor.