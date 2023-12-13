SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde 14-15 Aralık’ta paralar IBAN’a yatacak! Kişi başı 10.650 TL ödenecek

Türkiye'deki milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini merakla takip ediyor. Her banka, emekli maaşları için müşteri çekmek ve tercih edilmek adına özel kampanyalar hazırlıyor. Bazı bankalar ek koşullar sunarken, diğerleri ise daha fazla avantaj ile emeklilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

BANKALARIN SUNDUĞU PROMOSYONLAR VE AVANTAJLAR Akbank: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine 10.000 TL'ye kadar promosyonlar sunuyor. Axess veya Wings kart kullanıcıları için ek chip-para ödül fırsatları mevcut.