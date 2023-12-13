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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023 | 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman? Torba yasa maddelerinde var mı? Kıdem, tazminat hakkı...

13 Aralık 2023 tarihinde vatandaşlar, resmi açıklamalar ile taşerona kadro konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa kanun teklifi, Meclis'e sunuldu ve taşeron işçilere kadro beklentilerini artırdı. İşte torba yasa kapsamındaki bazı önemli maddeler...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:01 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:01
TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 2023 | 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman? Torba yasa maddelerinde var mı? Kıdem, tazminat hakkı...

Günümüzde, taşeron işçilere kadro beklentileri gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

TORBA YASA MECLİS'TE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu. Aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen torba kanun taslağında vergilere ilişkin de pek çok düzenleme yer alıyor.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadronun torba yasada olması ön görülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Eski Bakan Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

Meclis'te konu ele alındığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRODA SON AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;



Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.

TAŞERONA KADRO RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu'na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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