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SGK başuzmanı noktası virgülüne anlattı: SGK prim gün sayısı eksik olanlar 3 yöntemle anında emekli olabilir

Emeklilik planlarınızı yaparken gereken prim miktarı ve emeklilik yaşı belirleme süreci oldukça önemlidir. Bu süreçte ilk dikkate alınması gereken faktör sigorta başlangıç tarihinizdir. Sigorta başlangıç tarihi bir bireyin sigorta sistemine dahil olduğu tarihi temsil eder. Emeklilik için gereken prim miktarını tamamlamak bu tarihle doğru orantılıdır. Aynı zamanda belirli bir yaşın da doldurulması gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 16:53 Güncelleme 13 Aralık 2023, 16:53
SGK başuzmanı noktası virgülüne anlattı: SGK prim gün sayısı eksik olanlar 3 yöntemle anında emekli olabilir

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi sigorta kurumlarına bağlı olarak emeklilik tarihiniz belirlenir. Ancak bu kurallar arasında öne çıkan özel durumlar sayesinde erken emeklilik imkanları da doğabilir. Yaş, prim ve sigortalılık süresine dayalı olarak işleyen bu sistemler, sizi erken emekli yapabilecek yasal yolları içerir. İşte az bilinen erken emeklilik yöntemleri!

Sigorta Sistemine Göre Emeklilik

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sigorta sistemleri, emeklilik şartlarını belirler. Bu sistemlerin her biri, yaş, prim miktarı ve sigortalılık süresi gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Özellikle, erken emeklilik olanağı sunan bazı durumlar, bu sistemler arasında yer alır ve genellikle az bilinir.

Kadınlara Özel Erken Emeklilik İmkanı

Sigortalı anneler için sağlanan bu özel hak, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı sunar. Anneler, 3 çocuğa kadar yapacakları borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl ek prim ödeyerek erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocukların sigorta başlangıcından önce doğmuş olmasıdır.

Malulen Emeklilik

Sürekli rahatsızlık veya engeli bulunan bireyler için tanınan bu hakkın temelinde, çalışma gücünün kaybedilmesi yatar. Engelli emekliliği, vergi indiriminden sonra, en az %40 iş göremezlik şartı ile mümkündür. İşe giriş tarihlerine bağlı olarak, 3600 ila 4680 gün arasında prim ödeme şartı aranır.

Yüzde 60 İşgücü Kaybı ve Emeklilik

İş kazaları veya rahatsızlıklar sonucu iş gücünün en az %60'ını kaybeden bireyler için sağlanan bu imkan, en az 1800 gün prim ödeme şartı ile malulen emeklilik hakkı tanır.

Yaş Şartıyla Emeklilik

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış kişiler, 3600 gün prim ödemesi ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayarak, yaş şartını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu yöntem, kısmi emeklilik olarak da bilinir.

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