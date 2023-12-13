SGK başuzmanı noktası virgülüne anlattı: SGK prim gün sayısı eksik olanlar 3 yöntemle anında emekli olabilir

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi sigorta kurumlarına bağlı olarak emeklilik tarihiniz belirlenir. Ancak bu kurallar arasında öne çıkan özel durumlar sayesinde erken emeklilik imkanları da doğabilir. Yaş, prim ve sigortalılık süresine dayalı olarak işleyen bu sistemler, sizi erken emekli yapabilecek yasal yolları içerir. İşte az bilinen erken emeklilik yöntemleri!

Sigorta Sistemine Göre Emeklilik SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sigorta sistemleri, emeklilik şartlarını belirler. Bu sistemlerin her biri, yaş, prim miktarı ve sigortalılık süresi gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Özellikle, erken emeklilik olanağı sunan bazı durumlar, bu sistemler arasında yer alır ve genellikle az bilinir.