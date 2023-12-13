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2000 ila 2020 arası girişi olanlar gözünüz aydın! 2160-4600 gün primle SSK BAĞKUR'luya müjde gibi müjde

Çalışanlar genellikle emeklilik tarihlerini merak ederken emekliliklerini öne çekmenin yöntemlerini araştırıyor. Emeklilik için belirli bir yıl ve prim doldurma gerekliliği mevzuatımızda bulunuyor.  Hangi kurumdan daha fazla prim ödediğiniz de emeklilik tarihinizi belirlemede önemli bir faktör oluyor.  8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkına sahip oldu. Ancak erken emekliliğin başka yolları da bulunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 12:11 Güncelleme 13 Aralık 2023, 12:11
2000 ila 2020 arası girişi olanlar gözünüz aydın! 2160-4600 gün primle SSK BAĞKUR’luya müjde gibi müjde

Emeklilik tarihinizi etkileyen önemli bir faktör hangi kurumdan daha fazla prim ödediğinizdir. Prim ödemelerinizi dikkatlice yöneterek, daha avantajlı bir emeklilik planı oluşturabilirsiniz. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartının kaldırılması EYT yasası ile birlikte emekli olma hakkını getirdi. EYT dışındaki sigortalılar için, prim ve yılların yanı sıra yaş şartı da bulunmaktadır. Emeklilik planınızı oluştururken yaş şartlarını dikkatlice inceleyerek emeklilik tarihinizi belirlemede avantaj elde edebilirsiniz.

KADINLAR İÇİN EK PRİM İMKANI

Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde ek prim kazanma şansına sahiptirler. Üç çocuğa kadar olan bu imkan, 2160 gün ek prim anlamına gelir. Yani, gerekli yaş ve çalışma süresi dolmuş bir anne, üç çocuğu varsa 6 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerektiğidir.

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar için de emeklilikte bir avantaj sunulmaktadır: askerlik süresi. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresini borçlanmak, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek, emekliliği 1 yıl kadar öne çıkarabilir.

KISMİ EMEKLİLİK YÖNTEMİ

Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişilere, daha fazla çalışmadan emekli olma fırsatı sunar. Kadınlar için bu yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerlidir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Çalışırken iş yapabilme gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilirler. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödeme şartı yeterlidir.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA EMEKLİLİK İMKANI

Engelli çalışanlar, %40 ve üzeri bir engellilik oranına sahip olduklarında vergi indirimi alabilirler. Bu, yaş şartı olmaksızın, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartından başlayarak, 18 yıl ve 4680 güne kadar emeklilik imkanı sunar.

YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİLİĞİ HIZLANDIRMA

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları, yıpranma payı sayesinde emekliliğe daha erken ulaşabilirler. Bu, sigortalılık sürelerine eklenen günlerle ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesiyle sağlanır.

ANNELERE ÖZEL PRİM AVANTAJI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebilirler. Bu durum, emeklilik yaş şartından düşülmektedir.

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