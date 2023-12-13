2000 ila 2020 arası girişi olanlar gözünüz aydın! 2160-4600 gün primle SSK BAĞKUR’luya müjde gibi müjde

KISMİ EMEKLİLİK YÖNTEMİ
Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişilere, daha fazla çalışmadan emekli olma fırsatı sunar. Kadınlar için bu yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için bu imkan geçerlidir.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Çalışırken iş yapabilme gücünü %60 oranında kaybeden bireyler, malulen emekli olabilirler. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödeme şartı yeterlidir.
ENGELLİ ÇALIŞANLARA EMEKLİLİK İMKANI
Engelli çalışanlar, %40 ve üzeri bir engellilik oranına sahip olduklarında vergi indirimi alabilirler. Bu, yaş şartı olmaksızın, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartından başlayarak, 18 yıl ve 4680 güne kadar emeklilik imkanı sunar.
YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİLİĞİ HIZLANDIRMA
Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları, yıpranma payı sayesinde emekliliğe daha erken ulaşabilirler. Bu, sigortalılık sürelerine eklenen günlerle ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesiyle sağlanır.
ANNELERE ÖZEL PRİM AVANTAJI
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte birini toplam primlerine ekleyebilirler. Bu durum, emeklilik yaş şartından düşülmektedir.