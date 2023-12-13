2000 ila 2020 arası girişi olanlar gözünüz aydın! 2160-4600 gün primle SSK BAĞKUR’luya müjde gibi müjde

Emeklilik tarihinizi etkileyen önemli bir faktör hangi kurumdan daha fazla prim ödediğinizdir. Prim ödemelerinizi dikkatlice yöneterek, daha avantajlı bir emeklilik planı oluşturabilirsiniz. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartının kaldırılması EYT yasası ile birlikte emekli olma hakkını getirdi. EYT dışındaki sigortalılar için, prim ve yılların yanı sıra yaş şartı da bulunmaktadır. Emeklilik planınızı oluştururken yaş şartlarını dikkatlice inceleyerek emeklilik tarihinizi belirlemede avantaj elde edebilirsiniz.

KADINLAR İÇİN EK PRİM İMKANI Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde ek prim kazanma şansına sahiptirler. Üç çocuğa kadar olan bu imkan, 2160 gün ek prim anlamına gelir. Yani, gerekli yaş ve çalışma süresi dolmuş bir anne, üç çocuğu varsa 6 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerektiğidir.