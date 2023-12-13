Emekliye jest üstüne jest! 4 milyon SSK, Bağkur’luya ödeme takvimi geldi, yılbaşı ikramiyesi gibi 5.000 TL IBAN’a yatacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim." Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYEDE SON DURUM Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak. ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK? 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi. Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi. EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK? Bakan Işıkhan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verdiği talimat sonrası çalışmalar başladı. Kurum, 4 milyon 689 bin emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesini 15 Aralık 2023 tarihinden önce yapmak için çalışıyor. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin çalışmayan emeklilerdeki gibi yapılması durumunda Aralık ayının 15'inden önce emekli ikramiyesi hesaplarda olacak. Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü. Yine aynı şekilde ödemelerin yapılması durumunda Aralık ayının 15'inden önce emekli ikramiyesi hesaplara yatacak.