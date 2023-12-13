EYT’yi 1 farkla kaçırana erken emeklilik! 3600 prim günü bile yetiyor... İşte madde madde formül

Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük hayali, emekli olup düzenli bir gelire sahip olmaktır. Bu noktada, çalışanlar emeklilik tarihini öne çekmenin çeşitli yollarını araştırırken, mevcut mevzuat kapsamında belirli yıl ve prim şartlarını yerine getirmek gerekiyor.

Erkekler için emeklilik için gereken sigortalılık süresi 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca, işe giriş tarihine bağlı olarak belirli bir primin de ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.

EYT Yasası:

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırılmış ve EYT yasası ile emekli olma hakkına kavuşturulmuştur. Ancak, EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yıla ilaveten yaş şartı geçerlidir.

Çocuk Avantajı:

Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahiptir. Borçlanma ile 3 çocuğa kadar 2160 gün, yani 6 yıl kazanılarak erken emeklilik sağlanabilir. Bu avantajdan yararlanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.