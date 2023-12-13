EYT’yi 1 farkla kaçırana erken emeklilik! 3600 prim günü bile yetiyor... İşte madde madde formül

Askerlik:
Erkeklerde askerlik süreleri, hem yaş şartını geriye çeker hem de prim kazanma imkanı sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sağlar.
Kısmi Emeklilik:
15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Kısmi emeklilik için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkar.
Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik:
İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. En az 1800 gün prim yeterlidir ve yaş şartı aranmaz. Ancak, malulen emekliler çalışamaz ve çalışınca emekli maaşı kesilir.
Vergi İndirimi ve Engelli Emeklilik:
Engelli çalışanlar yüzde 40 engellilik indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler.
Yıpranma:
Ağır işlerde çalışanlar, belirli meslek grupları sigortalılık sürelerine gün ekleyerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşabilirler.
Anneye Prim:
Muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerine eklenen süre, yaş şartından düşülerek erken yaşta emekli olma imkanı sağlar.
Yurt Dışında Yaşayanlara Avantaj:
Yurt dışında yaşayan erkek sigortalılar, çalıştıkları süreleri satın alarak emeklilik hesaplarına ekleyebilir. Kadınlar ise yurt dışında geçirdikleri süreleri satın alarak Türkiye'den emekli olabilirler.
Türkiye'de emeklilik süreci, çeşitli avantajlar ve imkanlarla desteklenmektedir. Çalışanlar, bu farklı seçenekleri değerlendirerek emeklilik tarihlerini öne çekme yolunda planlama yapabilirler. Ancak her bir avantajın belirli şartlara tabi olduğunu unutmamak önemlidir.