Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: ‘Vergide önemli reformlar yapacağız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bir ilke imza atacağını ve milli gelirin 1.1 trilyon dolara çıkacağını söyledi. Kişi başına milli gelirin de 12 bin 500 dolar olarak gerçekleşeceğini açıklayan Yılmaz, 2024 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde şu mesajları verdi: ● VERGİDE önemli reformlar yapacağız. Vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin payını artıracağız. Bu vergilerin artacağı anlamına gelmiyor. Vergilemede basitlik sağlayacağız. Etkin olmayan istisnaları kaldıracağız. Döviz kazandırıcı faaliyetleri destekleyeceğiz. ● BU YIL 762 milyar, gelecek yıl 1 trilyon 28 milyar, 3-4 yıllık süreçte 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı depremin yaralarını sarmak ve yeni afetlere karşı riskleri azaltmak için kullanacağız. (Zübeyde YALÇIN)





QUICK FINANS'TAN İKİNCİ EL OTO RAPORU

Quıck Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun Kasım verilerinin yer aldığı sayısında, sektöre dair trendler paylaşıldı. SmartIQ iş birliği ile hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi. 0 km araçlar için distribütör firmaların yaptığı kampanyalar müşterileri cezbederken, ikinci el aracını takasta kullanmak isteyenler beklediği fiyata ulaşamadı.

Aracını yenilemek isteyen bireysel müşteriler takasa ikinci el araçlarını vermekte zorlanınca ikinci el araçlarında fiyat indirimleri hızlandı. İkinci el piyasasında araç bolluğu artarken, düşen fiyatlar satışların belli bir seviyenin altına inmesini önledi. Rapora göre, Kasım'da araç fiyatları bir önceki aya göre euro bazında yüzde 9 gerilerken, lira bazında düşüş yüzde 2 seviyelerinde seyretti. Satışta kalma süresi ortalama 8 gün daha uzayarak 65 günü aştı.



KARBON NET SIFIR' HEDEFİNDE YENİ BAŞARI

İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede '2050 Net Sıfır Taahhüdü' kapsamındaki çalışmalarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI EUROPE) tarafından verilen 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' sertifikası programında 4'üncü seviyeyi elde etti. İGA Üst Yönetici Vekili Selahattin Bilgen, "2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimizin ışığında, 2024'ün ilk çeyreğinde başlatarak yılın sonunda tamamlamayı planladığımız Güneş Enerji Santrali projemizle kendi elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretmeye başlayan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



AKKUYU İZNİ ALDI

Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NDK), santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni aldığını duyurdu. Söz konusu izinle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının son aşaması olan ve santralin güvenli bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek.



ŞİMŞEK: KIRADA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını belirtti. Şimşek, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" ifadesini kullandı.