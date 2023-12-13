Asgari ücrette enflasyon hesabı! Hangi mesajlar verildi? Gündemdeki formüller neler?

İŞTE FORMÜLLER

2023 yılına Temmuz 2022'ye göre yüzde 54.66, Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, Temmuz'da yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 liraya çıkmıştı. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 olarak gerçekleşmesi, 6 aylık TÜFE'nin de bu çerçevede yüzde 37.76 çıkması bekleniyor. Bu kapsamda yapılabilecek en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor.

Eğer yüzde 40 artış kararı alınırsa asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti 22 bin 66 lira olacak. Yüzde 45'lik artış olursa net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti 22 bin 854 lirayı bulacak. Asgari ücret, yüzde 50 seviyesinde beklenen memur zammının yansıtılması halinde ise, net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya ulaşacak. Bu ücretin işverene maliyeti 23 bin 643 liraya çıkacak. Türk-İş'in son araştırmasında da bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 lira olarak tespit edildi. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 59.96'lık bir artış ortaya çıkacak.





İLK TEKLİF İŞVERENDEN GELECEK

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, önceki günkü toplantının ardından "Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız" açıklaması yaptı. Bu kapsamda TİSK'in ilk teklifi yapması bekleniyor. Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirecek. TİSK'in ikinci ya da üçüncü toplantıda ücret teklifini yapması bekleniyor. Karar ise ay sonuna kadar verilecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN