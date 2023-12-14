TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 14 Aralık TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sözleşme ne zaman imzalanacak? Konutu belirlemeyen hak sahipleri ne yapacak?

13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Konut Belirleme Kurası ile Maltepe Bölgesinde yer alan Projelerde konutu belirlenen, ancak belirlenen konut hakkından vazgeçerek Tuzla Bölgesinde inşaa edilen projelerden konut sahibi olmak isteyen hak sahipleri; sözleşme dönemi (25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında) içinde ilgili temerküz şubeye Dilekçe vermeleri halinde Tuzla Projesi Kurasına dahil edilecektir.
İstanbul Tuzla Bölgesinde yapılan projelerimizde 2+1 konutlar için ortalama satış fiyatı 2.670.000.-TL, 3+1 konutlar için ortalama satış fiyatı 3.150.000.-TL dir. ''
TOKİ TUZLA KONUT SATIŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA CANLI NASIL İZLENİR?
TOKİ'nin kura çekimleri https://www.youtube.com/@TokiKurumsal adresinden canlı olarak yayınlanıyor.
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ TUZLA MALTEPE KURA SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listelerinin yayımlanması bekleniyor. İsim listesi yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir.
Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2+1 KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
3+1 KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Yukarıdaki tabloda etaplar karşısında yazan T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır.
13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen hak sahipleri; İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yapılan projeler için ileri bir tarihte gerçekleştirilecek konut belirleme kurasına dahil edilecektir. Düzenlenecek konut belirleme kurası İdaremiz WEB sayfasından yayımlanacaktır. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Alıcılar konut satış bedelinin %1'inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
GENEL İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ