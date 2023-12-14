TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 14 Aralık TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sözleşme ne zaman imzalanacak? Konutu belirlemeyen hak sahipleri ne yapacak?

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Yukarıdaki tabloda etaplar karşısında yazan T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır.

13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen hak sahipleri; İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yapılan projeler için ileri bir tarihte gerçekleştirilecek konut belirleme kurasına dahil edilecektir. Düzenlenecek konut belirleme kurası İdaremiz WEB sayfasından yayımlanacaktır. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı'na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.