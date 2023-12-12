Şahane jest SSK BAĞKUR’lu emekliye geldi! 14.30’da duyuru yapıldı Ocak ayı bitmeden cepler dolup taşacak

PROMOSYONDA YENİ DÖNEM

Ayrıca promosyon ödemeleri de yenilenecek. Şu an en düşük 4.500 TL, en yüksek ise 12.500 TL olarak ödeniyor. Yeni promosyon tutarları, 3 Ocak sonrasında bankalar tarafından açıklanacak. Emekliler bu yeni ödemeler için kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecek.