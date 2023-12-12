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Şahane jest SSK BAĞKUR'lu emekliye geldi! 14.30'da duyuru yapıldı Ocak ayı bitmeden cepler dolup taşacak

2024 yılına az bir zaman kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaşlarda önemli değişiklikler yaşanacak. Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek. Bu dönemde mevcut 7.500 TL olan taban emekli maaşının daha da artırılması gündemde. Ayrıca yeni yılda promosyon miktarlarında da artış yaşanması öngörülüyor. Öte yandan çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 15:02 Güncelleme 12 Aralık 2023, 15:02
Şahane jest SSK BAĞKUR’lu emekliye geldi! 14.30’da duyuru yapıldı Ocak ayı bitmeden cepler dolup taşacak

Milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında başlayacak yeni maaş dönemini büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan promosyon artışının ardından Ocak ayında benzer bir artışın olması bekleniyor. Öte yandan promosyonlarda da artış yaşanacak. Ayrıca çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenecek.

MİLYONLAR İÇİN YENİ YIL MÜJDESİ

Milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında başlayacak yeni maaş dönemini büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan promosyon artışının ardından Ocak ayında benzer bir artışın olması bekleniyor.

3'LÜ ÖDEME ALMA İMKANI

Çalışan emekliye Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL (4.6 milyon emekliyi kapsıyor)
Emekli maaşına zam: 3 Ocak'ta belli olacak. Ödemeler 17'sinde başlayacak ayın 28'inde sona erecek)
Promosyon (Taahhütü dolanlar ve ilk kez alacaklar): Şu an en düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL ödeniyor. 3 Ocak'tan sonraki süreçte yenilenecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE

Çalışan emeklilere 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi verilecek. Bu, yaklaşık 4.6 milyon emekliyi kapsıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK ZAMMI

Emekli maaşlarına yapılacak zam, 3 Ocak'ta belli olacak ve ödemeler 17'sinde başlayıp, ayın 28'inde sona erecek.

PROMOSYONDA YENİ DÖNEM

Ayrıca promosyon ödemeleri de yenilenecek. Şu an en düşük 4.500 TL, en yüksek ise 12.500 TL olarak ödeniyor. Yeni promosyon tutarları, 3 Ocak sonrasında bankalar tarafından açıklanacak. Emekliler bu yeni ödemeler için kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecek.

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