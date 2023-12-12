Şahane jest SSK BAĞKUR’lu emekliye geldi! 14.30’da duyuru yapıldı Ocak ayı bitmeden cepler dolup taşacak

Milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında başlayacak yeni maaş dönemini büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan promosyon artışının ardından Ocak ayında benzer bir artışın olması bekleniyor. Öte yandan promosyonlarda da artış yaşanacak. Ayrıca çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenecek.
MİLYONLAR İÇİN YENİ YIL MÜJDESİ
Milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında başlayacak yeni maaş dönemini büyük bir heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan promosyon artışının ardından Ocak ayında benzer bir artışın olması bekleniyor.
3'LÜ ÖDEME ALMA İMKANI
Çalışan emekliye Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL (4.6 milyon emekliyi kapsıyor)
Emekli maaşına zam: 3 Ocak'ta belli olacak. Ödemeler 17'sinde başlayacak ayın 28'inde sona erecek)
Promosyon (Taahhütü dolanlar ve ilk kez alacaklar): Şu an en düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL ödeniyor. 3 Ocak'tan sonraki süreçte yenilenecek.