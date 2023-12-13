32 günlük mevduat faizleri çılgın atıyor, bankalar yarış halinde... 500.000 TL’ye hangi banka kaç para faiz veriyor?

Yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki beklenen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırımların risklerini ve potansiyel getirilerini dikkatle değerlendirmek önemlidir.