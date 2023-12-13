SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

32 günlük mevduat faizleri çılgın atıyor, bankalar yarış halinde... 500.000 TL'ye hangi banka kaç para faiz veriyor?

Türkiye'de vadeli mevduat hesapları, özellikle elinde Türk Lirası olanlar için önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir. Pek çok kişi, 500.000 TL gibi bir meblağ için hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini merak ediyor. Bu haberimizde bazı önde gelen bankaların 500.000 TL için sunduğu faiz oranları ve net kazançları inceleyeceğiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 13:12 Güncelleme 13 Aralık 2023, 13:12
32 günlük mevduat faizleri çılgın atıyor, bankalar yarış halinde... 500.000 TL’ye hangi banka kaç para faiz veriyor?

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına paralel olarak rekabetçi faiz oranları sunuyor. Son 20 yılda, 500.000 TL'nin aylık faizi tarihi zirvelere ulaştı.

2024 Yılında Beklenen Faiz Değişiklikleri

Ekonomistler, yüksek faiz getirisi bekleyen yatırımcıları, 2024'te beklenen faiz oranlarındaki muhtemel düşüşler konusunda uyarıyor.

Mevduat Hesaplama

500.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING Bank - e-Turuncu Hesap

  • Faiz Oranı: %42
  • Net Kazanç: 17.490,41 TL
  • Vade Sonu Tutar: 517.490,41 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap

  • Faiz Oranı: %47
  • Net Kazanç: 19.572,6 TL
  • Vade Sonu Tutar: 519.572,6 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap

  • Faiz Oranı: %45
  • Net Kazanç: 18.739,73 TL
  • Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

  • Faiz Oranı: %45
  • Net Kazanç: 18.739,73 TL
  • Vade Sonu Tutar: 518.739,73 TL

Yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki beklenen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırımların risklerini ve potansiyel getirilerini dikkatle değerlendirmek önemlidir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımcı İsrail’den kıyamet propagandası! Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda topladılar: Burası Srebrenitsa değil Gazze
Hazrırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
Vakıf Katılım
SON DAKİKA