32 günlük mevduat faizleri çılgın atıyor, bankalar yarış halinde... 500.000 TL’ye hangi banka kaç para faiz veriyor?

Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına paralel olarak rekabetçi faiz oranları sunuyor. Son 20 yılda, 500.000 TL'nin aylık faizi tarihi zirvelere ulaştı.
Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına paralel olarak rekabetçi faiz oranları sunuyor. Son 20 yılda, 500.000 TL'nin aylık faizi tarihi zirvelere ulaştı.
Ekonomistler, yüksek faiz getirisi bekleyen yatırımcıları, 2024'te beklenen faiz oranlarındaki muhtemel düşüşler konusunda uyarıyor.
Yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak, ekonomik dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki beklenen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda, bu yatırımların risklerini ve potansiyel getirilerini dikkatle değerlendirmek önemlidir.