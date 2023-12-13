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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bayram ettiren müjde! Sigorta girişi 2001 Şubat öncesi 2000 2008 arası olanlar yaşadı

Türkiye'de çalışanların merakla beklediği haber geldi! Emeklilik tarihini öne çekmek isteyen kadın ve erkek çalışanlar için müjdeli bir gelişme yaşandı. Yasal düzenleme ile birlikte Erken emeklilik imkanı, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasına tabi olanlar için de geçerli olacak. Ülkemizde emeklilik hakkı kazanmak için belirlenen prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartları bulunuyor. Peki, emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 13:18 Güncelleme 13 Aralık 2023, 13:18
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bayram ettiren müjde! Sigorta girişi 2001 Şubat öncesi 2000 2008 arası olanlar yaşadı

Milyonlarca çalışan, erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmenin yollarını araştırıyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamından faydalanamayanlar için erken emeklilik formüllerini öğrenmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de önemli bilgiler paylaştı.

Askerlik ve Geriye Çekme:

Erken emeklilik için en kritik faktörlerden biri askerlik süresi. Askerlik sonrası işe giriş yapanlar, askerlik süresi kadar borçlanarak işe giriş tarihini geriye çekebilir ve bu süreyi emeklilik hakkında kullanabilirler. Özellikle 2001 Şubat öncesi işe girenler, askerlik borçlanması ile EYT avantajını elde edenler arasında bulunuyor.

Kısmi Emeklilik ve Raporlar:

Kısmi emeklilik imkanı da dikkat çekiyor. Kadınlarda 15 yıl 3.600 gün, erkeklerde ise 99 öncesinde 60 yaşında olmak şartıyla emeklilik hakkı bulunuyor. %60 ve üzeri sağlık raporu olanlar da bu kapsamda erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyor.

Engelli ve Maluliyet Raporları:

Tek bir organdan %60 ve üzeri raporu olanlar, çalışma hayatında iş gücünü kaybedenler, vergi indirimine hak kazanıyorlar. Bu durumda 15 yıl 3.600 gün – 18 yıl 4.680 güne kadar süren bir hak elde ediliyor.

Bakıma Muhtaç Çocuklar ve Yurt Dışında Çalışanlar:
Annelerin bakıma muhtaç çocuklara baktıkları durumda, 1 Ekim 2008 sonrasında 4 yıl çalışanların prim süreleri avantajlı bir şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca, yurt dışında çalışanlar da 18 yaşından itibaren bu haklardan yararlanabiliyorlar.

Kadın Doğum Borçlanması ve Özel Durumlar:

Kadınlar için doğum borçlanması kapsamında özel durumlar bulunuyor. Staj ve çıraklık süreçlerinden dolayı işe girişlerde kadınlar, doğum borçlanmasında avantaj elde edebiliyorlar. Ancak bu durumu önceden planlamak ve dikkate almak önem taşıyor.



Erken emeklilik için birçok farklı yol bulunsa da herkesin durumu farklıdır. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'ın verdiği bilgiler, çalışanların bireysel durumlarına uygun olarak değerlendirilmelidir. Erken emeklilik formülü, kişinin yaşadığı özel duruma ve kariyerine bağlı olarak değişebilir.

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