SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bayram ettiren müjde! Sigorta girişi 2001 Şubat öncesi 2000 2008 arası olanlar yaşadı

Askerlik ve Geriye Çekme: Erken emeklilik için en kritik faktörlerden biri askerlik süresi. Askerlik sonrası işe giriş yapanlar, askerlik süresi kadar borçlanarak işe giriş tarihini geriye çekebilir ve bu süreyi emeklilik hakkında kullanabilirler. Özellikle 2001 Şubat öncesi işe girenler, askerlik borçlanması ile EYT avantajını elde edenler arasında bulunuyor.

Kısmi Emeklilik ve Raporlar:



Kısmi emeklilik imkanı da dikkat çekiyor. Kadınlarda 15 yıl 3.600 gün, erkeklerde ise 99 öncesinde 60 yaşında olmak şartıyla emeklilik hakkı bulunuyor. %60 ve üzeri sağlık raporu olanlar da bu kapsamda erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyor.

Engelli ve Maluliyet Raporları:



Tek bir organdan %60 ve üzeri raporu olanlar, çalışma hayatında iş gücünü kaybedenler, vergi indirimine hak kazanıyorlar. Bu durumda 15 yıl 3.600 gün – 18 yıl 4.680 güne kadar süren bir hak elde ediliyor.