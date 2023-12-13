16 milyon emekli için duyuru geldi! 18-19-20-21-23 Aralık’tan 27 Aralık’a kadar hesaplara yatacak! SSK, BAĞ-KUR hepsi için...

Bağ-Kur emeklileri de kendi ödeme takvimine göre maaşlarını alıyorlar. İşte Bağ-Kur emekli maaş ı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödemelerini alabilecekler.

Emekli vatandaşlar, belirlenen ödeme tarihlerine göre maaşlarını hesaplarına alacakları için bu süreçte dikkatli bir takip içerisinde bulunuyor. Ayrıca, her yıl sonunda gerçekleşen zam oranları da emekliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.