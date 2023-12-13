10.000 TL altı maaş alan emekliye Çarşamba günü sürprizi! Maaşlar yükselmeden 12.500 TL ek ödeme geldi

Türkiye'nin önde gelen bankaları arasında yer alan İNG, İş Bankası, Denizbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve QNB Finansbank, emeklilere yönelik yeni maaş promosyon kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, emeklilere sunulan maaş promosyonlarındaki güncellemeleri içeriyor ve emekliler için finansal avantajlar sağlamayı amaçlıyor. Bu yeni kampanyalar, emeklilere sunulan maaş promosyon rakamlarının güncellenmesini içeriyor. Her banka, emekliler için özel olarak hazırladığı promosyon paketlerinde farklı avantajlar ve rakamlar sunuyor.

Kampanya detaylarına göre, emeklilerin maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemeleri, mobil bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden kolayca yapılabilecek maaş taşıma işlemleri ile sunuluyor. Her bankanın sunduğu promosyonlar farklılık gösteriyor.