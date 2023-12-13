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10.000 TL altı maaş alan emekliye Çarşamba günü sürprizi! Maaşlar yükselmeden 12.500 TL ek ödeme geldi

Türkiye'nin finans sektöründeki öncü kuruluşlarından biri olan ING Bank, emeklilere yönelik cazip bir kampanya başlattı. Bu yeni kampanya dahilinde, emekli maaşını ING Bank’a aktaran müşterilere toplamda 12.500 Türk Lirası'na kadar promosyon imkanı sağlanıyor. Bu özel teklif, ING'nin emekli vatandaşlara sunduğu finansal avantajları ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 08:31 Güncelleme 13 Aralık 2023, 17:09
10.000 TL altı maaş alan emekliye Çarşamba günü sürprizi! Maaşlar yükselmeden 12.500 TL ek ödeme geldi

Türkiye'nin önde gelen bankaları arasında yer alan İNG, İş Bankası, Denizbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve QNB Finansbank, emeklilere yönelik yeni maaş promosyon kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, emeklilere sunulan maaş promosyonlarındaki güncellemeleri içeriyor ve emekliler için finansal avantajlar sağlamayı amaçlıyor. Bu yeni kampanyalar, emeklilere sunulan maaş promosyon rakamlarının güncellenmesini içeriyor. Her banka, emekliler için özel olarak hazırladığı promosyon paketlerinde farklı avantajlar ve rakamlar sunuyor.

Kampanya detaylarına göre, emeklilerin maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemeleri, mobil bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden kolayca yapılabilecek maaş taşıma işlemleri ile sunuluyor. Her bankanın sunduğu promosyonlar farklılık gösteriyor.

ING Bank'ın bu kampanyası, emekli maaşını bankaya taşıyarak daha fazla finansal fayda elde etmek isteyen emekliler için büyük bir fırsat sunuyor. 12.500 TL'ye varan bu promosyon, emeklilerin maaşlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

  • Garanti BBVA

    • 7.500 TL'ye varan promosyon ve 1.000 TL bonus
    • Maaşı mobil bankacılık üzerinden Garanti BBVA'ya taşıyarak bu fırsattan yararlanma imkanı

  • QNB Finansbank

    • EYT'lilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü
    • Maaşı QNB Finansbank'a taşıyarak bu ödülden yararlanma fırsatı

  • Yapı Kredi

    • 9.000 TL'ye varan promosyon
    • Yapı Kredi'de emekli maaşını taşıyarak bu avantajdan faydalanma imkanı

  • İş Bankası

    • 7.500 TL'ye varan promosyon
    • İş Bankası'na emekli maaşını taşıyarak bu promosyonu kazanma şansı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın Promosyonları

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu promosyonlar, emekli maaşı aralıklarına göre belirlenmiş durumda:

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL promosyon
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL promosyon
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL promosyon
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon

Bu bankalar, maaşlarını üç yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere bu promosyonları sunuyor.

Bu promosyon kampanyaları, Türkiye'deki emeklilere finansal avantajlar sunarak, onların ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Her bankanın kendi koşullarına ve avantajlarına göre şekillenen bu kampanyalar, emekli vatandaşların maaşlarını daha verimli kullanmalarını sağlayarak, ekonomik rahatlık ve güvence sunuyor.

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