2 milyon TL konut kredisi kampanyası: Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı!

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Ziraat Bankası'nın 2 milyon TL'lik konut kredisi kampanyası, özellikle yüksek gelire sahip bireyler için cazip bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, konut piyasasında yüksek maliyetli evler için finansman sağlama ve bu segmentteki alıcıları destekleme amacını taşımaktadır. Ancak, bireylerin kredi başvurusu yapmadan önce kendi finansal durumlarını ve ödeme kapasitelerini dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir.