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2 milyon TL konut kredisi kampanyası: Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı!

Türkiye'de konut piyasası, fiyatların aşırı yükselmesi ve konut kredisi faizlerinin artışıyla karşı karşıya. Bu durum, ev satın alma eğilimini tarihi düşük seviyelere indirdi. Alıcıların gelirleriyle orantılı olmayan yüksek kredi taksitleri, konut kredisi kullanımını zorlaştırıyor. Konut fiyatlarının hızla yükselmesi ve kredi faiz oranlarının artması, birçok kişinin ev almasını ekonomik açıdan zorlaştırıyor. Bu durum, özellikle orta ve düşük gelir gruplarını olumsuz etkiliyor. Kredi taksitlerinin yüksek olması, potansiyel alıcıları caydırıyor ve konut piyasasında bir durgunluğa neden oluyor.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 08:50 Güncelleme 12 Aralık 2023, 08:50
2 milyon TL konut kredisi kampanyası: Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı!

Ziraat Bankası, konut kredisi çekmek isteyenler için 2 milyon TL değerindeki konut kredisinin maliyet detaylarını açıkladı. Bu bilgi, özellikle yüksek miktarda konut kredisi çekmeyi düşünen bireyler için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Ziraat Bankası'nın Yeni Konut Kredisi Kampanyası

Yüksek gelir sahipleri için hâlâ konut kredisi çekerek ev almak mümkün. Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyası, bu konuda dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, daha önce sunduğu ucuz konut kredisi ile vatandaşların ev sahibi olmalarına imkan tanıyarak konut sektörünü desteklemişti. Ancak bu dönem kapandı ve ucuz konut kredisi uygulamasının uzun bir süre geri gelmesi beklenmiyor.

Konut Kredisi Maliyet Detayları

  • Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
  • Vade: 120 Ay
  • Faiz Oranı: %3,89
  • Aylık Taksit Tutarı: 78.606,51 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %58.668

Hesap makineleri, bu tür kredi hesaplamaları için sadece bilgi amaçlı kullanılmaktadır ve bağlayıcı bir fiyat içermemektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş., kredi faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Ziraat Bankası'nın 2 milyon TL'lik konut kredisi kampanyası, özellikle yüksek gelire sahip bireyler için cazip bir fırsat sunuyor. Bu kampanya, konut piyasasında yüksek maliyetli evler için finansman sağlama ve bu segmentteki alıcıları destekleme amacını taşımaktadır. Ancak, bireylerin kredi başvurusu yapmadan önce kendi finansal durumlarını ve ödeme kapasitelerini dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir.

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