11-12-13-14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım maaşı, bu ay da hesaplara yatırıldı. 2023 Temmuz zammıyla birlikte güncellenen evde bakım maaşları, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilere yönelik destekleri kapsıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemeleriyle ilgili bir açıklama yapmadıysa da, ödemelerin 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
2023 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı tutarları şu şekilde güncellendi:
Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği 5,098 lira oldu.
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık tutar 1,875 liraya çıktı.
Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 2,811 lira ödenecek.
Engelli yakını aylığı ise 1,874 lira olarak belirlendi.