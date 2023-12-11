11-12-13-14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de zammın etkisiyle arttı.

Evde bakım aylığı alanlar, ödemelerini sorgulamak için Ziraat Katılım Bankası üzerinden SMS ile veya e-Devlet üzerinden yapabilirler. SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, cep telefonlarından "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden de evde bakım aylığı sorgulaması yapılabilmektedir.