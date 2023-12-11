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11-12-13-14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir destek sağlıyor. Bu kapsamda, hak sahipleri her ayın belirli günleri arasında hesaplarına yapılan ödemeleri beklemekte. İşte, Aralık ayı için evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 10:29 Güncelleme 11 Aralık 2023, 10:29
11-12-13-14-15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023: Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım maaşı, bu ay da hesaplara yatırıldı. 2023 Temmuz zammıyla birlikte güncellenen evde bakım maaşları, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilere yönelik destekleri kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemeleriyle ilgili bir açıklama yapmadıysa da, ödemelerin 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı tutarları şu şekilde güncellendi:

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği 5,098 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık tutar 1,875 liraya çıktı.

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 2,811 lira ödenecek.

Engelli yakını aylığı ise 1,874 lira olarak belirlendi.

Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de zammın etkisiyle arttı.

Evde bakım aylığı alanlar, ödemelerini sorgulamak için Ziraat Katılım Bankası üzerinden SMS ile veya e-Devlet üzerinden yapabilirler. SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, cep telefonlarından "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Ayrıca, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden de evde bakım aylığı sorgulaması yapılabilmektedir.

Sisteme kayıtlı vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Bu özellik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

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