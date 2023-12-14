TOKİ TUZLA MALTEPE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI! 14 Aralık 2023 TOKİ Tuzla 3+1 konut kura sonuçları PDF! toki.gov.tr YOUTUBE CANLI YAYIN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla bölgesinde hayata geçireceği 100.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında, Maltepe İlçesi'nde yer alan 6 farklı projede toplamda 3.142 adet konut inşa edecek. Konut belirleme kurası için tarih verildi. Peki 2+1, 3+1 daireler ne kadara satılacak? Kura listesi açıklandı mı? Kura nereden izlenir? İşte tüm merak edilenler...
İSTANBUL TUZLA 5750/100.000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ KURA
TOKİ'nin resmi internet sitesinde Tuzla'daki proje hakkında şu bilgilere yer verildi;
''100.000 Sosyal Konut Kampanyası, İstanbul Tuzla 5750 Konut Projesi kapsamında İstanbul İli, Maltepe İlçesinde bulunan 6 adet projede toplam 3.142 adet konut için gerçekleştirilecek 2+1 Konut Belirleme Kurası 13 Aralık 2023 Çarşamba, Saat 10:00'da, 3+1 Konut Belirleme Kurası 14 Aralık 2023 Perşembe, Saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacaktır.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Sözleşme İmzalama Programında belirtilen etaplar karşısında yazan T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında imzalanacaktır.
13-14 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek konut belirleme kurasında konutu belirlenemeyen hak sahipleri; İstanbul İli, Tuzla İlçesinde yapılan projeler için ileri bir tarihte gerçekleştirilecek konut belirleme kurasına dahil edilecektir. Düzenlenecek konut belirleme kurası İdaremiz WEB sayfasından yayımlanacaktır.