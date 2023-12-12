Temettü dağıtan şirketler listesi! 2023 Aralık temettü ödeme takvimi! BIMAS, TCELL, PAGYO, IHEVA, FORTE, DURDO, ARDYZ...

Temettü tarihleri ve yeni yılda kar payı dağıtımı yapacak şirketler konusunda araştırmalar hızlandı. İşte Aralık 2023 temettü takvimi...
Temettü tarihleri ve yeni yılda kar payı dağıtımı yapacak şirketler konusunda araştırmalar hızlandı. İşte Aralık 2023 temettü takvimi...
TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2023 ARALIK
BIMAS (20 Aralık)
TCELL (20 Aralık)
PAGYO (21 Aralık)
IHEVA (12 Aralık)
FORTE (13 Aralık)
DURDO (19 Aralık)
ARDYZ (25 Aralık)
BUCIM (27 Aralık)
ELITE (27 Aralık)
SONME (27 Aralık)
OZSUB (29 Aralık)
KTSKR - Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
ENKAİ - Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
OSMEN - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BORLS - Borlease Otomotiv A.Ş.