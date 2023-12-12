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Temettü dağıtan şirketler listesi! 2023 Aralık temettü ödeme takvimi! BIMAS, TCELL, PAGYO, IHEVA, FORTE, DURDO, ARDYZ...

Aralık ayı atırımcıların dikkatini çeken temettü tarihleri ve yeni yılda kar payı dağıtımı yapacak şirketler konusunda araştırmalarını hızlandırdığı bir zaman dilimi haline geldi. İşte, 2023 yılının son döneminde temettü ödeyecek ve kar dağıtımı yapacak olan bazı önemli şirketler...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 23:17 Güncelleme 12 Aralık 2023, 23:17
Temettü dağıtan şirketler listesi! 2023 Aralık temettü ödeme takvimi! BIMAS, TCELL, PAGYO, IHEVA, FORTE, DURDO, ARDYZ...

Temettü tarihleri ve yeni yılda kar payı dağıtımı yapacak şirketler konusunda araştırmalar hızlandı. İşte Aralık 2023 temettü takvimi...

TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2023 ARALIK

  1. BIMAS (20 Aralık)

    • Değişim: %0.86
    • Fiyat: 2.7000₺

  2. TCELL (20 Aralık)

    • Değişim: %1.59
    • Fiyat: 0.9245₺

  1. PAGYO (21 Aralık)

    • Değişim: %1.01
    • Fiyat: 0.3516₺

  2. IHEVA (12 Aralık)

    • Değişim: %0.80
    • Fiyat: 0.0180₺

  3. FORTE (13 Aralık)

    • Değişim: %0.73
    • Fiyat: 0.4782₺

  1. DURDO (19 Aralık)

    • Değişim: %0.27
    • Fiyat: 0.1440₺

  2. ARDYZ (25 Aralık)

    • Değişim: %0.05
    • Fiyat: 0.0138₺

  3. BUCIM (27 Aralık)

    • Değişim: %0.59
    • Fiyat: 0.0450₺

  1. ELITE (27 Aralık)

    • Değişim: %0.34
    • Fiyat: 0.2083₺

  2. SONME (27 Aralık)

    • Değişim: %0.10
    • Fiyat: 0.0811₺

  3. OZSUB (29 Aralık)

    • Değişim: %0.23
    • Fiyat: 0.0597₺

  1. KTSKR - Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

    • Fiyat: 1,9565 TL
    • Değişim: %3.34
    • Tarih: 31.12.2023

  2. ENKAİ - Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

    • Fiyat: 0,4500 TL
    • Değişim: %1.52
    • Tarih: 03.01.2024

  1. OSMEN - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

    • Fiyat: 0,9992 TL
    • Değişim: %0.64
    • Tarih: 31.01.2024

  2. BORLS - Borlease Otomotiv A.Ş.

    • Fiyat: 0,4501 TL
    • Değişim: %1.31
    • Tarih: -

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