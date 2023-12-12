Maraton başladı: Milyonların gözü gelecek haberde! İşte asgari ücrete %35 - %40 - %45- %50’lik zam senaryoları...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç resmen başladı.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç resmen başladı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, A Haber'de 2024 asgari ücretine yönelik kulislerde konuşulan rakamları ve senaryoları aktardı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıya girdi ve devamında ikinci toplantı önümüzdeki haftaya ertelendi. Bununla ilgili toplamda dört toplantı sonrasında netleşecek bir asgari ücret olacak.
Genelde ilk toplantıda plan program, bir sonraki toplantılarla ilgili nasıl yönetileceği ile alakalı detaylar belli oluyor. Sonrasında ise; pazarlık, rakamlar, enflasyon verileri, yaşam standartları gibi birçok konu masaya geliyor ve konuşuluyor.
Dördüncü toplantı da ise belirlenerek Sayın Cumhurbaşkanımızın kararına sunuluyor. Buradaki en önemli husus enflasyon. Bu veri üzerinden bazı hesaplamalar yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz.
Ocak ile haziran ayı arasındaki enflasyon verimiz yüzde 19,77'ydi. Zam oranı ise yüzde 34 civarında olmuştu. Enflasyon verisinin üzerine bir zam yapıldı ve arada baktığımızda yüzde 14'e yakın bir fark oldu.
Burada sadece enflasyon verisine bakılmıyor; bir refah yapı ve bununla ilgili materyaller masaya yatırılıyor.
Asgari ücrete yüzde 35'lik bir zam mümkün değil. Minimum 37 üzerinden konuşmamız lazım. Bu sene bir defa asgari ücretin zam geleceğini bekliyoruz. Dolayısıyla bir refah payı beklentisi toplum içerisinde var. Toplantı gizli olduğundan kaynaklı şu anda sadece enflasyon verisi üzerinden tahminde bulunabiliriz.
ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ
Geçmiş dönemlerdeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan rakamlar masaya yatırılıp bakıldığında sadece enflasyon oranında değil refah payı eklentisi verildi.
Benim kendi öngörüm yüzde 45 olacağını ve 16 bin 533 TL'de bu işin sonlandırılacağını düşünüyorum. Burada ki bant olarak; yüzde 40 15 bin 963 TL ile 16 bin kapısı çalınacak. Yüzde 50'de en üst rakam 17 bin 103 TL'de iki bant arasında değerlendirecek.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 35 artarsa 15.393 TL
İşverene maliyeti 21 bin 278 TL
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL
İşverene maliyeti 23 bin 642 TL