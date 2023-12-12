Maraton başladı: Milyonların gözü gelecek haberde! İşte asgari ücrete %35 - %40 - %45- %50’lik zam senaryoları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıya girdi ve devamında ikinci toplantı önümüzdeki haftaya ertelendi. Bununla ilgili toplamda dört toplantı sonrasında netleşecek bir asgari ücret olacak.

Genelde ilk toplantıda plan program, bir sonraki toplantılarla ilgili nasıl yönetileceği ile alakalı detaylar belli oluyor. Sonrasında ise; pazarlık, rakamlar, enflasyon verileri, yaşam standartları gibi birçok konu masaya geliyor ve konuşuluyor.

Dördüncü toplantı da ise belirlenerek Sayın Cumhurbaşkanımızın kararına sunuluyor. Buradaki en önemli husus enflasyon. Bu veri üzerinden bazı hesaplamalar yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz.

Ocak ile haziran ayı arasındaki enflasyon verimiz yüzde 19,77'ydi. Zam oranı ise yüzde 34 civarında olmuştu. Enflasyon verisinin üzerine bir zam yapıldı ve arada baktığımızda yüzde 14'e yakın bir fark oldu.

Burada sadece enflasyon verisine bakılmıyor; bir refah yapı ve bununla ilgili materyaller masaya yatırılıyor.