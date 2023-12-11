Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sosyal medyadan ilan paylaşanlar dikkat!

"SAHTE HESAPLARLA PAYLAŞILAN GAYRİMENKULLER DENGEYİ DEĞİŞTİRİYOR"
Coşkun sözlerine şöyle devam etti:
Grup yöneticilerinin emlak yetki belgesi ya da herhangi bir emlakçının yanında sigortalı çalışan ise bakanlığın TTBS sistemine kayıtlı birer kişi olması gerekiyor. Bunlar tabii sahte hesaplarla paylaşılan gayrimenkuller piyasanın dengesini değiştiriyor. Son zamanlarda özellikle çıkan haberlerde sosyal medyadaki paylaşımlar kaldırıldı, kaldırılmaya da devam ediyor. Bunun haberlerini almaya başlıyoruz. TEMFED bununla ilgili sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medyalar daha düzenli ve denetim içinde olacağı bildirildi. Bizler de sosyal medya grup yöneticilerinden rica ediyoruz, bir emlakçı arkadaşla anlaşsınlar. Emlakçı belgesi olan bir arkadaşa devretsinler. Yöneticiliğini versinler, artık ortak bir çalışma yapsınlar.
Çünkü iş bu yönden dolayı zora gitti. Artık herkes emlakçı, her sektörde emlakçı var, biz sektörün işi bilen, belgesine sahip, kendini geliştiren kişiler daha fazla olsun istiyoruz. Bu konuda Bakanlığımızı destekliyoruz, Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Emlak sektörüne meslektaşlarımızın sahip çıkmasını istiyoruz. Özellikle başka sektörlerde emlak paylaşımı yapanları uyarsınlar, bunlarla ilgili birçok kurum var. Ticaret Bakanlığımıza bağlı sivil toplum kuruluşlarından destek alabilirler.