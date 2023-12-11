Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Sosyal medyadan ilan paylaşanlar dikkat!

"İLANLAR TAPU SAHİBİ OLMADAN YAPILAMAYACAK"

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımız tarafından alınan kararlar ile son yönetmelikle artık sosyal medyadaki ilan kontrolü uygulanmaya başlandı. Örneğin, ilan paylaşanların özellikle emlakçı mı, yetki belgesi sahibi mi ya da paylaşım yapanların yetki belgesine sahip bir kurumda Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne (TTBS) kayıtlı bir çalışan mı olduğuna yönelik geçtiğimiz günlerde TEMFED bununla ilgili bir çalışma ziyareti oldu. Bizler sosyal medya yasağının geldiğini öğrendikten sonra içeriğini araştırdık. Sarı sayfalar hariç paylaşım yapılan sosyal medyalarda kişinin yetkili olması gerekmektedir. İlanlar evin camlarında dahi olsun, tapu sahibi olmadan bu evi artık paylaşım yapılamayacaktır.



Bununla ilgili yeni düzenlemelerde emlak ilanlarında akrabaları gündeme aldılar. Artık devletimiz sağ olsun emlakçılara mesleğin hakkını verme adına çalışmalar başlattı. Nasıl ki başka birçok sektörde emlakçılık yapan, belgesi olmamasına rağmen biz bunlara, kaçak veya ayakçı emlakçı diyoruz. Bunlarla ilgili alınan denetimlerin sonuna kadar destekçisiyiz, takipçisiyiz. Sağ olsun Bakanlığımız uygulamaya ve denetimlere daha özen gösterir olduğu, özellikle sarı sayfalardaki fiyat belirsizlikleri de var. Tabii hem emlak sektörünü hem piyasayı etkiledi. Buna sebep olarak da artık sahte ilanlar gerek sarı sayfalarda ve en büyük tehlikede aslında sosyal medya gruplarıydı.