Fırsatçılar kolları sıvadı: Günlük kiralık evler şimdi de saatlik kiralanmaya başladı!

KİMLİK ZORUNLU! Günlük kiralama yapan bu firma ya da kişiler ' Turizm konut u' belgesini bahane ederek konaklama yapmak isteyenlerden kimlik bilgilerini de talep etmeye başladı. Kimlik fotokopisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı belitilirken, turizm konutu belgesini aldıklarını iddia ediyor. Ancak uzmanlar bu belgenin talep edilmesini aksi takdirde kimlik bilgilerinin yanlış kişilerin eline geçebileceğine dikkat çekiyor. İstanbul 'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya online platformlarda günlük kiralık adı altında saatlik kiralama yapan yüzlerce ilan bulunuyor.





Bunların bazılarını müşteri gibi aradık. İstanbul Bakırköy'de "1+0 daire 189 TL" başlığıyla ilan veren bir firmanın yetkilisi, "0-3 saat altında tutamazsınız. 3 saati 500 TL'ye olur. Ancak günlük de kiralayabilirsiniz. 1+0'da günlük hafta içi 1.000 TL, hafta sonu 1.500 TL. Turizm konaklama belgemizi aldık" dedi. Bu belgenin mail atılmasını talep ettiğimizde ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yine İstanbul Maltepe'de 1+1 konut için 350 TL ilanı veren kişiyi aradığımızda, "12 saate kadar yani akşam girip sabah çıkacaksanız günlük 1.000 TL, eğer 24 saat kalacaksanız günlük 1.600 TL" dedi. 350 TL'nin saatlik ücret olduğunu ancak en az üç saat kiralama yapılabileceğini, bu durumda da 500 TL'ye kiralamanın yapılacağını kaydetti.