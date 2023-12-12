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Fırsatçılar kolları sıvadı: Günlük kiralık evler şimdi de saatlik kiralanmaya başladı!

Günlük kiralık evler şimdi de saatlik kiralanmaya başlandı. Belgeyi henüz almayan fırsatçılar, ilan oyunuyla müşteri çekiyor. Saati 100 TL’ye konut pazarlayan da var, hafta sonu farklı fiyat isteyen de...

Betül Alakent Betül Alakent takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Fırsatçılar kolları sıvadı: Günlük kiralık evler şimdi de saatlik kiralanmaya başladı!

Geçtiğimiz aylarda yasalaşarak yürürlüğe giren günlük kiralık evlere ilişkin düzenlemeye karşı fırsatçılar arka kapıdan dolanmak için harekete geçti. İlan platformlarında 'günlük kiralık' adı altında saatlik kiralama yapan firmalar türedi.

Online platformlara "1+0 daire 100 TL", "1+1 200 TL" başlıklarla ilan girilen konutlarda, saatlik kiralama yapılıyor. Turizmciler ise saatlik kiralamaların havalimanı otelleri dışında yapılmadığını, bunun gayri meşru eylemlere yol açtığını belirtiyor.



KİMLİK ZORUNLU!
Günlük kiralama yapan bu firma ya da kişiler 'Turizm konutu' belgesini bahane ederek konaklama yapmak isteyenlerden kimlik bilgilerini de talep etmeye başladı. Kimlik fotokopisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı belitilirken, turizm konutu belgesini aldıklarını iddia ediyor. Ancak uzmanlar bu belgenin talep edilmesini aksi takdirde kimlik bilgilerinin yanlış kişilerin eline geçebileceğine dikkat çekiyor. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya online platformlarda günlük kiralık adı altında saatlik kiralama yapan yüzlerce ilan bulunuyor.



Bunların bazılarını müşteri gibi aradık. İstanbul Bakırköy'de "1+0 daire 189 TL" başlığıyla ilan veren bir firmanın yetkilisi, "0-3 saat altında tutamazsınız. 3 saati 500 TL'ye olur. Ancak günlük de kiralayabilirsiniz. 1+0'da günlük hafta içi 1.000 TL, hafta sonu 1.500 TL. Turizm konaklama belgemizi aldık" dedi. Bu belgenin mail atılmasını talep ettiğimizde ise çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yine İstanbul Maltepe'de 1+1 konut için 350 TL ilanı veren kişiyi aradığımızda, "12 saate kadar yani akşam girip sabah çıkacaksanız günlük 1.000 TL, eğer 24 saat kalacaksanız günlük 1.600 TL" dedi. 350 TL'nin saatlik ücret olduğunu ancak en az üç saat kiralama yapılabileceğini, bu durumda da 500 TL'ye kiralamanın yapılacağını kaydetti.



3 SAATİN ALTINDA OLMAZ
Ankara Çankaya'da "1+1 konut 100 TL" başlıklı bir konutu aradık. "Bu şekilde müşteriyi çekmek için ilan veriyoruz. 3 saati 500 TL. 3 saatin altında vermiyoruz" diyen firma sahibi bu evlere talebin yüksek olduğunu ve dolu olduklarını söyledi. Bu kiralama için belgelerinin olup olmadığını sorduğumuzda ise konut sahibi, "Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Henüz almadık ama başvuru yaptık. Bir sıkıntı olmaz, gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz" dedi.



BELGE ŞARTI GELMELİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, günübirlik konutlarla belgenin 1 Ocak tarihine kadar hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Akdoğan, "Birçok firma bu belge için başvuru yaptı. Ancak bunun gerekliliklerini sağlamaları lazım. Online platformlarda bunu sağladık diyen çok konut sahibi var ancak bu belgeyi paylaşmıyorlar. Gerçekten bu belgeyi alan zaten paylaşır" dedi. Akdoğan, günlük kiralık ilanı için Turizm Konutu belgesinin alınma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirtti.

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