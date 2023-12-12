DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatacak?

Doğalgaz Desteği Başvuru Şartları:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından yararlanmak için başvuru sahiplerinin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:
Türk vatandaşı olmak,
e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,
Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulundurmak,
Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
İlgili Sosyal Yardım Derneği Vakfınca hak sahipliği kararı almak.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve destekten faydalanabilirler. Başvuruların sonuçları PTT kartlarına yatırılarak hak sahiplerine duyurulacaktır.
E-Devlet Doğal gaz Desteği Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız
Bu destek programı ile hane halkının doğalgaz kullanımı konusundaki maliyeti azaltılarak, enerji tüketimindeki sosyal dengesizliklere çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.