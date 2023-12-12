DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğinin artırıldığını duyurdu. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarının 1500 ila 3 bin 500 liraya çıkarıldığını belirten Erdoğan, bu destekle enerji maliyetlerindeki yükü hafifletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik doğalgaz desteği, 900-2 bin 500 lira aralığından 1500-3 bin 500 lira aralığına yükseltildi. Bu artışın, doğal gaz faturalarının ödenmesindeki mali zorlukları azaltmayı amaçladığı belirtildi.