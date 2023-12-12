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DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatacak?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz kullanımında artış yaşanıyor. Bu dönemde vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında doğalgaz desteği ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğinin artırıldığına dair yapılan açıklamalar, özellikle ev ve iş yerlerindeki doğal gaz kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Peki, e-Devlet doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 06:24 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:05
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | e-Devlet doğal gaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğinin artırıldığını duyurdu. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarının 1500 ila 3 bin 500 liraya çıkarıldığını belirten Erdoğan, bu destekle enerji maliyetlerindeki yükü hafifletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik doğalgaz desteği, 900-2 bin 500 lira aralığından 1500-3 bin 500 lira aralığına yükseltildi. Bu artışın, doğal gaz faturalarının ödenmesindeki mali zorlukları azaltmayı amaçladığı belirtildi.

E-Devlet Üzerinden Doğalgaz Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz desteği başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yaparak kimliklerini doğrulayabilirler.

Başvurular sonucunda doğalgaz yardımı alacak hak sahiplerinin ödemeleri, PTT kartlarına yatırılmaktadır. Hak sahipleri, başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra PTT'ye başvurarak doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceklerdir.

Doğalgaz Desteği Başvuru Şartları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından yararlanmak için başvuru sahiplerinin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulundurmak,

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

İlgili Sosyal Yardım Derneği Vakfınca hak sahipliği kararı almak.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve destekten faydalanabilirler. Başvuruların sonuçları PTT kartlarına yatırılarak hak sahiplerine duyurulacaktır.

E-Devlet Doğal gaz Desteği Başvuru Ekranı İçin Tıklayınız

Bu destek programı ile hane halkının doğalgaz kullanımı konusundaki maliyeti azaltılarak, enerji tüketimindeki sosyal dengesizliklere çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.

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