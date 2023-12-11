Maraton başladı: Milyonların gözü maaş zammında! Emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler?

Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı, zam ne kadar olacak? İlk toplantıda kim ne dedi? Tarafların talepleri ne? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücrette beklentiler neler? A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret ne kadar olacak?

İşte öne çıkan açıklamalar; Sosyal güvenlik müşaviri Ali Duman, Bu aslında bir hoş geldiniz toplantısıydı. Bilindiği gibi vergi oranları ile ilgili işçi ve işveren sendikalarının ortak bir kararı çıktı. Ücretli verginin yüksek olduğu konusunda ortak bir dilleri vardı. Bunun düşürülmesi yönündeki taleplerini ilk toplantıda dile getirdiler. Masada sadece asgari ücret olmayacağını dile getirmiştik. Vergi meselesi önemli bir konu, işverene asgari ücret desteği önemli konulardan bir tanesidir. Bu direkt olarak istihdamı etkileyen bir konu. İşsizlik oranlarında bir düşüş var.

Bugün itibarıyla rakam tam olarak konuşulmadı. Masada fakirlik alt sınırları var. Şu anda sendikaların çalışmaları 14 binden yüksek gösteriyor bu rakamı. Bu tabi 2023 için söylenen bir rakam ve sendikalara göre asgari ücret fakirlik alt sınırının da altında kaldı. 2024 yılında bunun da dikkatle alınarak yükseltilmesi talebi var. İşçinin emeğinin karşılığı oldukça önemli. Tüm bunların ortak mutabakat çerçevesinde olması en güzeli olur.

Ben yüzde 35 zammı hiç görmüyorum. Çünkü pazarlıkların yüzde 40'tan olacağına dair tavırları hakim. Zaten 6 aylık enflasyonun yüzde 38 olması bekleniyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ücretlinin alım gücünün ezdirilmeyeceğinin mesajını verdi. Bu mantıkla yüzde 35 zammı ben düşünmüyorum. Bu nedenlere pazarlıklar yüzde 40'tan başlar. İşçi sendikaları yüzde 55'in üzerinde bir rakamı masaya getirebilir. Daha sonra pazarlıklar neticesinde yüzde 50 zam bana daha yakın geliyor. Yani 17 bin 103 TL olması bana daha sıcak geliyor. Ben bu konuda anlaşma sağlanacağını düşünüyorum.