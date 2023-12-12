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700 bin işçiye 7.748 TL ödeme yapılacak! 4D, taşerona 2'si 1 arada müjde saat 06.00'da geldi! Hem kadro hem ikramiye...

Kamu sektöründe çalışan binlerce işçi, yılın son ikramiyesini almak için heyecanla gün sayıyor. Toplamda 52 günlük ödeme, çalışanların sabırsızlıkla beklediği maddi destek olarak öne çıkıyor. Bu ikramiyenin son 13 günü ise 18 Aralık'ta çalışanların hesaplarına yatırılacak. Peki, ilave tediye ödemelerinden kimler yararlanacak? İşte ödeme takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 07:03 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:06
700 bin işçiye 7.748 TL ödeme yapılacak! 4D, taşerona 2’si 1 arada müjde saat 06.00’da geldi! Hem kadro hem ikramiye...

Kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi, ilave tediye (ikramiye) heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. İşçiler, önümüzdeki hafta başında hesaplarında görecekleri 13 günlük ödemenin sevincini yaşıyor.

Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) heyecanı yaşıyor. İşçiler önümüzdeki hafta başında hesabında 13 günlük ödemeyi görecek.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı da 23 Haziran'da işçilere ödenmişti. Şimdi ikinci yarısının yani kalan 13 günlük tutarın ödemesi 18 Aralık'ta yapılacak.

Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, zam oranları da ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15 olarak belirlenmişti.

Toplu sözleşme bazı kamu işçileri için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmiş ve yüzde 45 artışla en düşük ücret brüt 21 bin 750 lira olmuştu. Ardından işçilere yüzde 15'lik bir artış daha yansıtıldı.

En düşük ücret brüt 25 bin 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu maaşa göre işçilere en düşük brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira ilave tediye yatırılacak. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklı olacak. Daha yüksek maaşlılar daha yüksek ödeme alacak.

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