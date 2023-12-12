Asgari ücrete zam formülü: 3 kritere bakılacak! İlk toplantıda neler konuşuldu? Artış neye göre belirlenecek?

Yeni yılda hem işçi hem de işvereni memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını kaydeden Bakan Işıkhan, şunları söyledi: "1 yılda toplamda yüzde 107'lik zam oranıyla işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanımızın hem de işverenimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. 'İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır' anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz."





ENFLASYON+REFAH PAYI

Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu için yüzde 65 tahmini yer aldı. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olacak. Buna refah payı eklenmesi beklenirken, asgari ücret için en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor. Komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti 22 bin 66 liraya ulaşacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 zam uygulandığında ise asgari ücret net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.





İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacak. Bu toplantı da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.





TÜRK-İŞ: BEKLENTİLERE UYGUN OLMALI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını beklediklerini dile getirdi. 2024'te geçerli olacak asgari ücret konusunda herhangi bir rakam söylemenin anlamlı olmadığını belirten Ağar, "İşveren tarafından gelecek teklife göre değerlendirme yapacağız" dedi.





TİSK'TEN 'DENGELI BIR RAKAM' VURGUSU

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, süreci, en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusunda olduklarını kaydetti. Akkol, "Devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerin oldukça kıymetli olduğunun farkındayız" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN