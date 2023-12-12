Asgari ücrete zam formülü: 3 kritere bakılacak! İlk toplantıda neler konuşuldu? Artış neye göre belirlenecek?

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.
Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Bakan Işıkhan, açılış konuşmasında, 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını belirterek, "Temel hedefimiz, işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" dedi.
3 KRİTERE BAKILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değerlendirmelerini ücretlerin genel düzeyini ve işçilerin geçim şartlarını da göz önüne alarak yapacağını vurgulayan Işıkhan, "Komisyon, ayrıca asgari ücreti belirlerken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak karar vermektedir. Bugüne kadar, işçi-işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir" diye konuştu.