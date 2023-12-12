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Asgari ücrete zam formülü: 3 kritere bakılacak! İlk toplantıda neler konuşuldu? Artış neye göre belirlenecek?

Yeni asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. İlk buluşmada rakam konuşulmadı. İşçiler ‘İşverenin teklifini bekliyoruz’ derken; Bakan Işıkhan ‘Çalışanları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ mesajı verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Asgari ücrete zam formülü: 3 kritere bakılacak! İlk toplantıda neler konuşuldu? Artış neye göre belirlenecek?

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Bakan Işıkhan, açılış konuşmasında, 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını belirterek, "Temel hedefimiz, işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" dedi.



3 KRİTERE BAKILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değerlendirmelerini ücretlerin genel düzeyini ve işçilerin geçim şartlarını da göz önüne alarak yapacağını vurgulayan Işıkhan, "Komisyon, ayrıca asgari ücreti belirlerken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları da dikkate alarak karar vermektedir. Bugüne kadar, işçi-işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir" diye konuştu.

Yeni yılda hem işçi hem de işvereni memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceklerine inandığını kaydeden Bakan Işıkhan, şunları söyledi: "1 yılda toplamda yüzde 107'lik zam oranıyla işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesini gösterdik. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay vermiş olduk. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin, çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar nasıl hem çalışanımızın hem de işverenimizin yanında olduysak bugün de yine aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. 'İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır' anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz."



ENFLASYON+REFAH PAYI
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu için yüzde 65 tahmini yer aldı. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olacak. Buna refah payı eklenmesi beklenirken, asgari ücret için en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor. Komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti 22 bin 66 liraya ulaşacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 zam uygulandığında ise asgari ücret net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.



İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA
Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacak. Bu toplantı da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.



TÜRK-İŞ: BEKLENTİLERE UYGUN OLMALI
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını beklediklerini dile getirdi. 2024'te geçerli olacak asgari ücret konusunda herhangi bir rakam söylemenin anlamlı olmadığını belirten Ağar, "İşveren tarafından gelecek teklife göre değerlendirme yapacağız" dedi.



TİSK'TEN 'DENGELI BIR RAKAM' VURGUSU
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, süreci, en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusunda olduklarını kaydetti. Akkol, "Devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerin oldukça kıymetli olduğunun farkındayız" diye konuştu.

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