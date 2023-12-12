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700 bin işçiye ikramiye: En az net 7.748 TL I Kim, ne kadar alacak?

Kamu işçileri bu yılın son ikramiyesini almak için gün sayıyor. 52 günlük ikramiyenin son 13 günlük bölümü 18 Aralık’ta hesaplara yatırılacak. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
700 bin işçiye ikramiye: En az net 7.748 TL I Kim, ne kadar alacak?

Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) heyecanı yaşıyor. İşçiler önümüzdeki hafta başında hesabında 13 günlük ödemeyi görecek.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı da 23 Haziran'da işçilere ödenmişti. Şimdi ikinci yarısının yani kalan 13 günlük tutarın ödemesi 18 Aralık'ta yapılacak.

Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmeyle en düşük ücret brüt 15 bin liraya yükseltilmiş, zam oranları da ilk 6 ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 15 olarak belirlenmişti.

Toplu sözleşme bazı kamu işçileri için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmiş ve yüzde 45 artışla en düşük ücret brüt 21 bin 750 lira olmuştu. Ardından işçilere yüzde 15'lik bir artış daha yansıtıldı.

En düşük ücret brüt 25 bin 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Bu maaşa göre işçilere en düşük brüt 10 bin 838, net 7 bin 748 lira ilave tediye yatırılacak. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklı olacak. Daha yüksek maaşlılar daha yüksek ödeme alacak.

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