Sur Yapı (SYRGY) halka arz hangi bankadan yapılacak? Sur Tatil Evleri halka arz kişi başı kaç lot verir? Borsa işlem tarihi...

- 'Geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeli'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'nun diğer GYO'lardan farklılaşan portföyü olduğunu belirtti.

Elmas, 'Sur Tatil Evleri GYO'nun Haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9 milyar 858 milyon 488 bin TL değerindeki Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeliyle hem tatil yönü olan hem de gayrimenkul yönü olan bir yatırım aracı. Paylaşım ekonomisi esasıyla hayata geçirildiği için yatırımcısına ömür boyu Türkiye'nin gözde ili Antalya'da hesaplı tatil imkanı sunarken, kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebildiği için tatilden para kazanmanın yolunu açıyor.' ifadelerini kullandı.