THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuç isim listesi 2023 | THY Emlak Konut 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 734 bin TL’ye daireler...

Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirilen Arnavutköy projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar kura çekimi sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ve sonuçlarına dair detaylar...

İstanbul'un gözde bölgelerinden biri olan Arnavutköy'de hayata geçirilecek Yenişehir Evleri projesindeki hak sahipleri, merakla beklenen kura çekimi ile belirlenecek. Proje, şirket tarafından belirlenecek kura çekiliş tarihinde gerçekleşecek ve detaylar, şirketin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

"Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi Kura Çekimi ve Ödeme Planı Açıklandı"

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın bir konumda hayata geçirilecek olan Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinde, hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. Kura çekimi tarihi, projeyi yürüten şirket tarafından belirlenecek ve detaylar internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenler, başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde kura çekimine katılarak, yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade ile özel ödeme planlarından yararlanabilecekler. Katılımcılar, ödemelerini Emlak Konut'un ödeme sistemine uygun olarak gerçekleştirecekler.

Başvuru Şartları:

İstanbul'da ikamet etmek,

Hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması,

Son bir yıl içinde tapu devrinin yapılmamış olması.

Mücbir sebepler dışında, hak sahipleri projeden 5 yıl boyunca satış işlemi gerçekleştiremeyecekler.