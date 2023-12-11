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THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuç isim listesi 2023 | THY Emlak Konut 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 734 bin TL'ye daireler...

İstanbul'un gözde bölgelerinden biri olan Arnavutköy'de hayata geçirilen THY Emlak Konut projesi kapsamında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arasında heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. Kura çekimi için başvuruda bulunan İstanbul'da ikamet eden ve ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahibi olmak için kura takvimini bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 14:26 Güncelleme 11 Aralık 2023, 14:26
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuç isim listesi 2023 | THY Emlak Konut 2+1 3+1 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 734 bin TL’ye daireler...

Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirilen Arnavutköy projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar kura çekimi sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ve sonuçlarına dair detaylar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'un gözde bölgelerinden biri olan Arnavutköy'de hayata geçirilecek Yenişehir Evleri projesindeki hak sahipleri, merakla beklenen kura çekimi ile belirlenecek. Proje, şirket tarafından belirlenecek kura çekiliş tarihinde gerçekleşecek ve detaylar, şirketin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

"Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi Kura Çekimi ve Ödeme Planı Açıklandı"

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın bir konumda hayata geçirilecek olan Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinde, hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. Kura çekimi tarihi, projeyi yürüten şirket tarafından belirlenecek ve detaylar internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenler, başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde kura çekimine katılarak, yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade ile özel ödeme planlarından yararlanabilecekler. Katılımcılar, ödemelerini Emlak Konut'un ödeme sistemine uygun olarak gerçekleştirecekler.

Başvuru Şartları:

İstanbul'da ikamet etmek,

Hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması,

Son bir yıl içinde tapu devrinin yapılmamış olması.

Mücbir sebepler dışında, hak sahipleri projeden 5 yıl boyunca satış işlemi gerçekleştiremeyecekler.

Ödeme Planı:

Yüzde 20 peşinat ve 120 ay vade,

1+1 daireler için aylık 7.500 TL,

2+1 daireler için aylık 10.000 TL,

3+1 daireler için aylık 15.000 TL.

Emlak Konut Arnavutköy Ödeme Planı:

1+1 Daireler:

Peşinat: 417.600 TL

Ara Ödeme 24. ay: 208.800 TL

Ara Ödeme 36. ay: 208.800 TL

Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 Daireler:

Peşinat: 518.400 TL

Ara Ödeme 24. ay: 259.200 TL

Ara Ödeme 36. ay: 259.200 TL

Ara Ödeme 48. ay: 259.200 TL

3+1 Daireler:

Peşinat: 734.400 TL

Ara Ödeme 24. ay: 367.200 TL

Ara Ödeme 36. ay: 367.200 TL

Ara Ödeme 48. ay: 367.200 TL

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi: Proje, İstanbul Havalimanı'na yakın konumuyla dikkat çekiyor. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmış büyük bir şehir vizyonu sunmaktadır. Projede, sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerden pazar alanlarına kadar birçok imkan yer almaktadır.

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