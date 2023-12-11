ZARA İsrail malı mı, hangi ülkenin markası? ZARA’nın tabut paylaşımı infial yarattı! Sahibi kim, Yahudi mi?

ZARA'nın son koleksiyonunu tanıtmak için paylaşılan fotoğraflar, büyük bir tepkiye neden oldu. Fotoğraflarda, sadece giysi tanıtımından öte, İsrail'e özel bir ilgiyi çağrıştıran unsurlar dikkat çekiyor. Amerikalı model Kristen McMenamy'nin beyaz bir kumaşla kaplı mankeni taşıdığı bir karede, bir diğerinde ise model, tabutu anımsatan ahşap bir kutunun içinde duruyor. Peki, ZARA İsrail malı mı , hangi ülkenin markası? Sahibi kim, Yahudi mi? İşte detaylar...

Dünya 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in Gazze'de sistematik olarak uyguladığı soykırıma şahit oluyor.

On binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'e destek veren markaların bir bir boykot edildiği bugünlerde ZARA'dan skandal bir reklam kampanyası geldi.

Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın Dördüncü Zara Atelier koleksiyonu, Amerikalı model Kristen McMenamy'nin fotoğraflarda giydiği bir ceketten ibaret. Ancak söz konusu kareler ceketten çok imgelerle dolu.

Zara'nın söz konusu koleksiyon için resmi hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda yer alan enkaz ve ceset maketleri Filistin'e gönderme olarak yorumlanıp büyük tepki çekti.