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1.50 faizli konut kredisi geri ödeme tablosu çıktı! 1.000.000 TL + 18 bin TL aylık taksit ödemesi avantajı sunulacak! 2+1 3+1 evler...

Konut almak isteyenler için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının detayları nihayet netleşiyor. Konut sektörü, yeni ev sahiplerini bekleyen bu avantajlı kampanya ile hareketlenecek gibi görünüyor. Kampanya kapsamında aylık faiz oranlarının yüzde 1.20 veya 1.50 seviyelerine kadar düşeceği açıklandı. Bu durum, özellikle ilk defa ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 13:51 Güncelleme 10 Aralık 2023, 13:52
1.50 faizli konut kredisi geri ödeme tablosu çıktı! 1.000.000 TL + 18 bin TL aylık taksit ödemesi avantajı sunulacak! 2+1 3+1 evler...

Konut almak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği bu kampanya için başvuruların yakın zamanda alınmaya başlanması bekleniyor. Detaylı başvuru tarihleri ve prosedürler konusundaki bilgiler, ilgili kurum ve bankalar tarafından yakında duyurulacak.

Türkiye'de konut sektörü hareketliliğini sürdürmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, konut kampanyası kapsamında belirlenecek faiz oranları sektörde büyük bir beklenti yaratıyor. Konut üreticileri ve tüketiciler, bu faiz oranlarının konut alımını etkileyecek önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.

Kampanya çerçevesinde aylık faiz oranlarının yüzde 1.50'ye kadar düşebileceği belirtiliyor. Bu durum, konut almak isteyenler için cazip bir fırsat olabilir. Özellikle 1 milyon TL konut kredisi için düşük faiz oranları, aylık ödemeleri 18 bin TL'ye kadar düşürebilir.

Ayrıca, düşük faiz oranlarının konut talebini canlandırması ve satışları artırması bekleniyor.

Bu durum, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma şansını artırarak toplumda ekonomik açıdan olumlu etkiler yaratabilir. Aynı zamanda, yapılmayı bekleyen projelerin satışlarını artırarak istihdamı destekleyebilir ve inşaat sektörüne canlılık getirebilir.

Konut kampanyası ile birlikte faiz oranlarının belirlenmesi, hem sektördeki aktörlerin hem de konut almak isteyenlerin dikkatle takip ettiği bir gelişme olacak gibi görünüyor.

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