1.50 faizli konut kredisi geri ödeme tablosu çıktı! 1.000.000 TL + 18 bin TL aylık taksit ödemesi avantajı sunulacak! 2+1 3+1 evler...

Konut almak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği bu kampanya için başvuruların yakın zamanda alınmaya başlanması bekleniyor. Detaylı başvuru tarihleri ve prosedürler konusundaki bilgiler, ilgili kurum ve bankalar tarafından yakında duyurulacak.

Türkiye'de konut sektörü hareketliliğini sürdürmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, konut kampanyası kapsamında belirlenecek faiz oranları sektörde büyük bir beklenti yaratıyor. Konut üreticileri ve tüketiciler, bu faiz oranlarının konut alımını etkileyecek önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.