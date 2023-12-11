Yatırım turunun bir sonraki durağı İspanya! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2 trilyon dolarlık görüşme

Ziyareti kapsamında İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeden Sorumlu Birinci Başkakan Yardımcısı ve Bakanı Nadia Calvino Santamaria ile görüşecek olan Şimşek, İspanya Merkez Bankası ve Basel Bankacılık Denetleme Komitesi Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile de görüşme yapacak.
AB AÇISINDAN ÖNEMLİ
Şimşek'in İspanya ziyareti, bu ülkenin AB dönem başkanlığını yürütüyor olması nedeniyle de önem taşıyor. İspanya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin olarak, "Türkiye'yi AB'ye sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz" mesajını vermişti. Şimşek, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi çağrısında da bulunmuştu.