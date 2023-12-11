Yatırım turunun bir sonraki durağı İspanya! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2 trilyon dolarlık görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek. Şimşek'e, başkent Madrid'deki temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Şimşek ve Erkan, 14-15 Aralık'ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak.

2 TRİLYON $'LIK GÖRÜŞME

Şimşek burada, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Şimşek, Erkan'ın da yer alacağı görüşmelerde 2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.