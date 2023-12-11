Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hangi bankada? Avrupakent GYO halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine adım attı. Borsa yatırımcıları, Avrupakent GYO'nun haftalık halka arz takvimindeki yerini yakından takip ederek, şirketin halka arzıyla ilgili detayları merakla bekliyor.

TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Avrupakent GYO'nun halka arz talep toplama işlemleri 13 - 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Şirketin üç gün sürecek olan halka arzının talep toplama işlemlerine T1 ve T2 bakiye ile katılım mümkün olmayacak. Halka arz sonuçları açıklandıktan sonra Avrupakent GYO payları, AVPGY hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Avrupakent GYO paylarının yüzde 78.5'inin dağıtımı, yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçeleşecek.

13 ila 15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz talep toplama işlemleri gerçekleşecek olan Avrupakent GYO şirketinin, finansal borcu olmadığını açıklandı. Şirketin esas sözleşmesinde, yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlanmış mali tablolarındaki dağıtılabilir kârının %50'sini temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettiği ilan edildi.