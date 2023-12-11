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Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hangi bankada? Avrupakent GYO halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların yakından takip ettiği Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladı. Bu gelişme, borsa yatırımcıları arasında heyecan yaratırken, haftalık halka arz takviminde önemli bir yer kapladı. İşte, yatırımcıların merak ettiği Avrupakent GYO ile ilgili detaylar:

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 06:57 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:02
Avrupakent GYO halka arz ne zaman, hangi bankada? Avrupakent GYO halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine adım attı. Borsa yatırımcıları, Avrupakent GYO'nun haftalık halka arz takvimindeki yerini yakından takip ederek, şirketin halka arzıyla ilgili detayları merakla bekliyor.

TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Avrupakent GYO'nun halka arz talep toplama işlemleri 13 - 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Şirketin üç gün sürecek olan halka arzının talep toplama işlemlerine T1 ve T2 bakiye ile katılım mümkün olmayacak. Halka arz sonuçları açıklandıktan sonra Avrupakent GYO payları, AVPGY hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Avrupakent GYO paylarının yüzde 78.5'inin dağıtımı, yurt içi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle gerçeleşecek.

13 ila 15 Aralık 2023 tarihlerinde halka arz talep toplama işlemleri gerçekleşecek olan Avrupakent GYO şirketinin, finansal borcu olmadığını açıklandı. Şirketin esas sözleşmesinde, yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlanmış mali tablolarındaki dağıtılabilir kârının %50'sini temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettiği ilan edildi.

Halka ar tahsisat grupları ise izahnamede şu şekilde belirtildi:

1.500.000 Lot: Yüzde 1.5 Grup çalışanları

78.500.000 Lot: Yüzde 78.5 Yurt içi bireysel yatırımcı

20.000.000 Lot: Yüzde 20 Yurt içi kurumsal yatırımcı

Avrupakent GYO Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Avrupakent GYO şirketinin paylarının halka arz fiyatı 55,08 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak.

Avrupakent GYO halka arzı ile şirket, 335.000.000 TL olan mevcut sermayesini 400.000.000 TL'ye çıkarmayı planlıyor. Bedelli sermaye artırımıyla 65.000.000 TL değerindeki payın satışı yapılacak.

Böylece şirketinin halka arz büyüklüğü 5.5 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %25 olacak.

Avrupakent GYO (AVPGY) Halka Arz Bilgileri

BIST İşlem Kodu: AVPGY

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım (Bireysel / Şirket çalışanlarına)

Halka Arz Öncesi Sermaye: 335.000.000 TL Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye: 400.000.000 TL Nominal

Sermaye Artırımı: 65.000.000 TL Nominal

Ortak Satışı: 35.000.000 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü: 5.5 milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %25

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