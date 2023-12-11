SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Asgari ücret toplantısı canlı izle A Haber! Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2024? 2. toplantı ne zaman? Sigorta primleri, stajyer, özel sektör maaşları...

Bugün gerçekleştirilecek olan ilk toplantı ile birlikte, 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında zam pazarlığı start alacak. Toplamda 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan heyetin, bu ay içinde gerçekleştireceği toplam 4 toplantı sonucunda yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 06:06 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:02
Asgari ücret toplantısı canlı izle A Haber! Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2024? 2. toplantı ne zaman? Sigorta primleri, stajyer, özel sektör maaşları...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Komisyon, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan bir heyet tarafından yönetilecek olan pazarlık sürecinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin talepleri arasında bir denge sağlamaya çalışacak.

ASGARİ TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI 11 ARALIK'TA YAPACAK

Yeni asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 İşçi, 5 İşveren ve 5 Hükümet temsilcisinden oluşan komisyon bugün ilk kez toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

CANLI İZLE

Toplantı başladığında haberimize eklenecektir.



ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret için olası zam senaryoları şu şekilde;

% 35 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 392 TL'ye yükselecek.

% 40 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek.

% 45 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 16 bin 532 TL'ye yükselecek.

% 50 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 17 bin 103 TL'ye yükselecek.



TEK ZAM BEKLENTİSİ!
Geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yılda bir kez zam yapılan asgari ücrete 6 aylık periyotlar halinde zam yapılırken siyasiler tarafından verilen mesajlar tek asgari ücret zammı üzerinde durulduğuna yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katil İsrail’in işkence ve soykırımda Nazilerden farkı yok! Dövüldüler, numaralarla damgalandılar...
Yatırım turunun bir sonraki durağı İspanya! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten 2 trilyon dolarlık görüşme
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
SON DAKİKA