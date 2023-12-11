Türkiye ve Yunanistan arasında mutabakat sağlandı: İpsala-Kipi arasına ikinci köprü geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan temasları çerçevesinde iki ülke arasında Meriç Nehri üzerinde ikinci bir sınır köprüsünün inşası konusunda mutabakat sağlandı. Meriç Nehri üzerinde bulunan mevcut İpsala-Kipi Köprüsü'nün 1958 yılında yapıldığı ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan ağır taşıt trafiği ve turistlerin kullanımının yoğunlaşması nedeniyle köprünün yetersiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.





AYRI İHALE YAPILACAK

2 ülkeyi bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde, ikinci bir karayolu sınır geçiş köprüsünü ortak inşa etme kararı alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tek tabliyede 2x2 şeritli, kısa pilonlu ekstradoz köprü tipine göre çalışılması; ana köprü hesap açıklıklarının 110-180- 110 metre olması planlanıyor. Köprünün Yunanistan tarafı için ayrı, Türkiye tarafı için ayrı olarak yapım ihalesine çıkılacak. Yapım sırasında hem Yunanistan tarafı yüklenici firmasını hem de Türkiye tarafı yüklenici firmasını denetleyecek ortak bir denetim grubu oluşturacak" diye konuştu.