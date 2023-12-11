Memurlara kira yardımı geliyor! Ayda 7.600 TL hesaplara yatacak! Öğretmen, polis, doktor, hemşire... Kimler kira yardımı alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana aktif bir saha politikası izleyen Yusuf Tekin, Türkiye'nin birçok noktasında öğretmenlerle bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinliyor. Bakan Tekin, bu buluşmaları sadece dinlemekle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin taleplerine yanıtlar üretmek için somut adımlar atmaya da gayret gösteriyor.

Son olarak İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen öğretmenler odası buluşmasında Bakan Tekin, kamu personelinin gözünü aydınlatan açıklamalar yaptı.

EK DERS ÜCRETİ GELİYOR Bakan'ın kira yardımıyla ilgili sözleri, kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bakan Tekin'in aktardığı bilgilere göre kira desteği, tüm kamu personeli için ayrı bir çalışma konusu olarak masada bulunuyor.

Bakan Tekin'in açıklamalarında ek ders ücretlerinin arttırılması talebi de öne çıktı. Bakan ile konuşulduğunu ve bütçeye ilave ne kadar yük getireceğinin tartışıldığını belirten Tekin, konuyla ilgili yakında bir açıklama yapılacağının sinyalini vererek şunları söyledi: "Kira desteği tüm kamu personeli için ayrı bi çalışma yürütülüyor meb olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ek dersler konuşuluyor şu an arttırılması talep edildi bakanla konuşuyoruz bütçe ilave ne kadar yük getirecek konuşuyoruz yakında açıklama yapılacak"