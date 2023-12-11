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Memurlara kira yardımı geliyor! Ayda 7.600 TL hesaplara yatacak! Öğretmen, polis, doktor, hemşire... Kimler kira yardımı alacak?

Türkiye'de 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dönem için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde, Memur-Sen tarafından masaya getirilen önemli maddeler arasında, memurlara kira yardımı talebi öne çıktı. Sendika, memurların yaşam standartlarını artırmayı amaçlayan bu talebiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Memurlara kira yardımı verilecek mi? Ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 07:18 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:18
Memurlara kira yardımı geliyor! Ayda 7.600 TL hesaplara yatacak! Öğretmen, polis, doktor, hemşire... Kimler kira yardımı alacak?

Memur-Sen'in toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamu personellerine ayda 7 bin 600 TL kira yardımı yapılması talebi, gündemde geniş yankı uyandırdı. Peki, memurlara kira yardımı verilecek mi? Ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Kamu personellerine de ayda 7 bin 600 TL kira yardımı yapılması talep edilirken bu madde de, toplu sözleşme görüşmelerinde de kabul edilen maddeler arasında yer alıyor. Memur- Sen'in toplu sözleşme masasına getirdiği ve kamuoyunda geniş yankı bulan 'memurlara kira yardımı' talebi halen gündemdeki yerini koruyor.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Kamu çalışanlarının beklediği müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özellikle kira yardımı konusunda memurlara yeni umutlar sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana aktif bir saha politikası izleyen Yusuf Tekin, Türkiye'nin birçok noktasında öğretmenlerle bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinliyor. Bakan Tekin, bu buluşmaları sadece dinlemekle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin taleplerine yanıtlar üretmek için somut adımlar atmaya da gayret gösteriyor.

Son olarak İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen öğretmenler odası buluşmasında Bakan Tekin, kamu personelinin gözünü aydınlatan açıklamalar yaptı.

EK DERS ÜCRETİ GELİYOR

Bakan'ın kira yardımıyla ilgili sözleri, kamuoyunda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bakan Tekin'in aktardığı bilgilere göre kira desteği, tüm kamu personeli için ayrı bir çalışma konusu olarak masada bulunuyor.

Bakan Tekin'in açıklamalarında ek ders ücretlerinin arttırılması talebi de öne çıktı. Bakan ile konuşulduğunu ve bütçeye ilave ne kadar yük getireceğinin tartışıldığını belirten Tekin, konuyla ilgili yakında bir açıklama yapılacağının sinyalini vererek şunları söyledi: "Kira desteği tüm kamu personeli için ayrı bi çalışma yürütülüyor meb olarak destek olmaya çalışıyoruz. Ek dersler konuşuluyor şu an arttırılması talep edildi bakanla konuşuyoruz bütçe ilave ne kadar yük getirecek konuşuyoruz yakında açıklama yapılacak"

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