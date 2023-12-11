Kadınlara 4.000 TL devlet desteği verilecek mi? Ev hanımlarına 4000 TL yardım başvurusu var mı? e-Devlet 4000 TL yardım başvurusu doğru mu?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar
Bunun dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlara 2 ayda bir ödeme yapılıyor. İşte konu hakkında merak edilen soru ve cevaplar...
Soru 1: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için nereye başvuruda bulunabilirim?
İkamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.
Soru 2: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu yaptım ne kadar ödeme alabilirim?
Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 1000 TL olmak üzere iki ayda bir 2000 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.
Soru 3: Eşimden boşandım Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?
Hayır faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanabilmek için son resmi nikâhlı eşinizin vefat etmiş olması gerekmektedir.
Soru 4: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımımı geçen ay aldım bu ay da almaya gittim maaşım yoktur neden?
Bu yardım her ay için hesaplanmakta, ancak iki ayda bir hesaplara yatırılmaktadır.
Soru 5: Dini nikâhlı eşim vefat etti Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?
Hayır, faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanmak için kişinin son resmi nikâhlı eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.
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