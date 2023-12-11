TÜİK verileri açıkladı! İşsizlik oranları Kasım 2012’den bu yana en düşük seviye! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Böylece işsizlik oranı 5. ayda da tek hanede kaldı. Öte yandan işsizlik Ekim'de 2012 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.