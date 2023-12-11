Çanakkale Köprüsü ABD’de ’yılın projesi’ seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, ABD merkezli Engineering News Record (ENR) tarafından 'yılın projesi' ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, ABD merkezli Engineering News Record (ENR) tarafından 'yılın projesi' ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.
Jüri üyelerinin, tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe bağlılık gibi kriterlere göre değerlendirme yaptığını kaydeden Uraloğlu, 2023 metreyle dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 770'er metre yan açıklıklarıyla uzunluğunun 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğunun da 4 bin 608 metre olduğunu belirtti. 'Yılın projesi' ödüllerinin 19 Aralık'ta çevrim içi yapılacak ödül töreniyle sahiplerine takdim edileceği bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Söz konusu ödülle birlikte köprü, bu yıl ENR'den iki farklı ödül kazandı ve toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu" ifadelerini kullandı.
YARGIDAN MESAİ KARARI
Maaş artı primle çalışanlarla ilgili yargıdan önemli bir karar çıktı. Bir firmanın pazarlama bölümünde görev yapan A.B., emeklilik sebebiyle istifa etti. Prim ve fazla mesai ücretini alamadığını belirterek yargıya başvurdu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücret artı prim usulü ile çalışmada fazla çalışmaya esas ücretin sabit ücret olacağına, prim ödemelerinin fazla mesai ücretinin hesabında dikkate alınmayacağına hükmetti. Kararda, "Ücret, sabit ücret ile hedefe veya kotaya bağlı primden oluşuyorsa, hedefe veya belli bir kotanın aşılmasına bağlı prim ödemesi uygulamalarında işçinin fazla çalışma ücreti sabit ücret üzerinden saat ücretinin yüzde 150 fazlasıyla ödenir. Bu tür prim ödemelerinin fazla çalışma ücreti hesabına bir etkisi bulunmamaktadır" denildi.
BULUT TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE-KATAR İŞ BİRLİĞİ
Türkiye ve Katar arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla Microsoft ile DTech Cloud tarafından imzalanan mutabakat metniyle, iki ülke bulut teknolojilerinde iş birliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Umuyorum ki bu iş birliği sayesinde yapay zeka, siber güvenlik, hiper ölçekli servisler ve analitik gibi yeni nesil çözümler alanında Türkiye ve Katar arasındaki dijital köprünün daha da geliştirilmesine ve genişlemesine katkı sağlanacak, bölgenin teknolojik liderliği üstlenilecektir" dedi.
Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed El Mannai de "İki şirket arasında temelleri atılan stratejik iş birliğinin dijital alandaki ilişkiyi daha da geliştirmesi adına sadece bir başlangıç olacağını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin "Daha fazla organizasyonun bulut teknolojilerini, özellikle de yapay zekayı ekonomik ilerleme için bir katalizör olarak kullanabilmesi için hem özel sektörle hem her iki ülkenin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" derken; DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay "Microsoft bulut bilişim altyapısından faydalanarak dijital ekonominin önünü açacak çözümler üretmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
DENİZ ALTINDAKİ YAŞAM CANLANDIRILACAK
Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa'nın, Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği iş birliğinde; Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi danışmanlığında hayata geçirdiği 'Marmara Adaları Yapay Resif Projesi' tamamlandı.
Proje kapsamında deniz canlılarının barınmasına, beslenmesine ve çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla üretilen toplam 280 yapay resif deniz tabanına yerleştirildi. 280 yapay resifin 160'ı üç boyutlu yazıcılarla üretildi. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "Üç boyutlu yazıcılarla üretilen yapay resifler başta olmak üzere yenilikçi teknolojileri kullandığımız Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile deniz canlıları için yaşam alanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
2024 TÜRKİYE'NİN YILI OLACAK
İngiliz ekonomist ve Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler beklediğini belirterek, "2024 Türkiye için heyecan verici bir yıl olabilir" dedi. Türkiye'yi bir üretim üssü olarak tanımlayan Ash, "Yeni ekonomi politikası ekibi ve ona liderlik eden Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile kapsamlı ve ikna edici politikalar gördük. Bu hikayeye inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ve liranın istikrar kazanacağını ifade eden Ash, "Enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Lira istikrar kazanmaya başlayacak ve bence bu da parayı Türkiye'ye geri getirecek" dedi.
BÜTÇE MARATONU
TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün başlayacak. Bütçe görüşmeleri 14 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.
ALMANYA'YA TRANSFER
Vileda Türkiye Genel Müdürü Serkan Şahin, grubun merkezi ve en önemli pazarlarından biri olan Vileda Almanya'ya atandı. Ocak'tan itibaren Almanya'daki tüketici kolunun Genel Müdürlüğü'nü üstlenecek Şahin, "Önceliğim Vileda'nın Almanya'daki pazar liderliğini daha da genişletmek ve ticari ortaklarımızla işimizi güçlendirmek" dedi.