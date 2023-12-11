Çanakkale Köprüsü ABD’de ’yılın projesi’ seçildi

BULUT TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE-KATAR İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Katar arasında teknoloji alanında köprü kurmak amacıyla Microsoft ile DTech Cloud tarafından imzalanan mutabakat metniyle, iki ülke bulut teknolojilerinde iş birliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Umuyorum ki bu iş birliği sayesinde yapay zeka, siber güvenlik, hiper ölçekli servisler ve analitik gibi yeni nesil çözümler alanında Türkiye ve Katar arasındaki dijital köprünün daha da geliştirilmesine ve genişlemesine katkı sağlanacak, bölgenin teknolojik liderliği üstlenilecektir" dedi.

Katar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed El Mannai de "İki şirket arasında temelleri atılan stratejik iş birliğinin dijital alandaki ilişkiyi daha da geliştirmesi adına sadece bir başlangıç olacağını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin "Daha fazla organizasyonun bulut teknolojilerini, özellikle de yapay zekayı ekonomik ilerleme için bir katalizör olarak kullanabilmesi için hem özel sektörle hem her iki ülkenin kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" derken; DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay "Microsoft bulut bilişim altyapısından faydalanarak dijital ekonominin önünü açacak çözümler üretmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.