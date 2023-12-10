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İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınına tutanak!

İstanbul’da fahiş fiyatla satış yapan fırınlar hakkında tutanak tutuldu. Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen 822 ekmek fırınıyla ilgili harekete geçildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 22:23 Güncelleme 10 Aralık 2023, 22:26
İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınına tutanak!

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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