İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınına tutanak!

İstanbul Valisi Davut Gül , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

İstanbulda ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.



Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsade etmeyeceğiz…#İstanbul 🇹🇷 — Davut GÜL (@gul_davut) December 10, 2023